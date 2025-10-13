In fiamme il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ha ricevuto la prima Comunione

Un vasto incendio è divampato a La Valletta Brianza (Lecco) nello storico Monastero della Bernaga, realizzato all’inizio del XVII secolo e recentemente diventato famoso per essere il luogo in cui ha ricevuto la sua prima comunione San Carlo Acutis.

Inestimabili, ma sull’ordine di diversi milioni di euro i danni. Le fiamme si sono sviluppate – per cause ora in corso d’accertamento – dalla parte alta della struttura, dove alloggiano le 21 suore, tutte illese ed evacuate, e si sono presto estese a tutto l’edificio che è per larga parte in legno. Il rogo sarebbe partito da una camera.

Sono intervenute sul posto diverse unità dei vigili del fuoco dai comandi di Lecco e di Merate (Lecco). Ingenti i danni che la struttura ha riportato fin dalle prime ore del rogo, disperato il tentativo di contenere le fiamme, visibili nella notte anche a diversi chilometri di distanza. L’intervento si è protratto per ore.