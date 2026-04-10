Uno dei format televisivi dedicati alla ristorazione più amati dal pubblico italiano è senza dubbio 4 Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese. Il meccanismo è semplice ma efficace: quattro ristoratori della stessa zona si sfidano assegnandosi voti da 0 a 10 su categorie chiave come location, menu, servizio e conto. Una vetrina importante, capace di dare grande visibilità ai partecipanti, ma che non sempre si traduce in un successo duraturo nel tempo.

Negli ultimi anni, infatti, diversi ristoranti passati dal programma hanno affrontato difficoltà o addirittura chiuso definitivamente. Tra i casi più recenti e discussi c’è quello del ristorante “In Marinetta”, una realtà che sembrava aver trovato la sua dimensione, ma che ha visto interrompersi bruscamente il proprio percorso.

Cosa è successo al ristorante “In Marinetta”

La storia del ristorante “In Marinetta” è un esempio emblematico di come il successo possa essere tanto rapido quanto fragile. Situato ad Albarella, nel comune di Rosolina (provincia di Rovigo), il locale nasce circa dieci anni fa. Dopo una formazione mirata, il progetto prende forma nel 2017 con l’apertura di una suggestiva palafitta sull’acqua, costruita su una struttura di pali in cemento armato. La proposta gastronomica punta tutto sulla qualità: pesce fresco e prodotti del territorio diventano il cuore dell’offerta. Il successo non tarda ad arrivare e il ristorante guadagna rapidamente popolarità, tanto da ottenere la partecipazione a “4 Ristoranti” nel gennaio 2019, dove si classifica al secondo posto. Un risultato importante che contribuisce a rafforzarne la reputazione.

Dopo circa otto anni di attività, però, arriva una svolta. Nel 2025 la proprietà decide di cedere il ristorante alla società Brainfood srl, composta da nuovi imprenditori. Il cambio di gestione, tuttavia, si rivela più complesso del previsto. Il locale fatica a mantenere i risultati raggiunti e, nel giro di pochi mesi, la situazione precipita fino alla chiusura definitiva avvenuta a dicembre dello stesso anno. A complicare ulteriormente le cose intervengono anche problemi di natura amministrativa. Le autorità contestano infatti alla nuova gestione la mancanza dei necessari titoli autorizzativi per l’attività di ittiturismo, portando all’accusa di occupazione abusiva di spazio demaniale. Dopo diverse richieste di chiarimento da parte del Comune di Rosolina, rimaste senza risposta, l’8 aprile 2026 scatta il sequestro preventivo del locale da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico su disposizione della Procura di Rovigo. Al locale sono stati applicati i sigilli.

Non è la prima volta che un partecipante di 4 ristoranti chiude

Quello di “In Marinetta” non è un caso isolato. Nonostante la grande visibilità offerta dal programma di Alessandro Borghese, diversi ristoranti che hanno partecipato a “4 Ristoranti” hanno successivamente chiuso i battenti. Le motivazioni sono varie e spesso molto diverse tra loro, a dimostrazione di quanto il successo mediatico non garantisca stabilità economica o gestionale.

Tra i casi più noti c’è “Radici a casa sua”, vincitore di una puntata del 2018, il cui chef Andrea Valentinetti ha annunciato la chiusura nel 2024, spiegando che il progetto aveva semplicemente concluso il suo ciclo naturale. Una scelta quindi consapevole, legata più a un’evoluzione personale che a difficoltà economiche.

Anche “Antica Amelia Bistrot”, guidato dalla chef Micol Zorzella, ha cessato l’attività nel luglio 2025. In questo caso, la chiusura è stata una scelta strategica per permettere alla chef di esplorare nuove opportunità di crescita.

Non mancano poi esempi legati a dinamiche più complesse, come il “Ristorante San Telmo”, locale argentino vincitore di una delle prime stagioni del programma, che ha chiuso poco tempo dopo il successo televisivo. Oppure “Muu House”, ristorante milanese che ha interrotto la propria attività alcuni anni dopo la partecipazione.

In molti di questi casi, le ragioni spaziano da difficoltà economiche a cambiamenti personali, fino all’impatto delle critiche ricevute durante la trasmissione. La visibilità, infatti, può essere un’arma a doppio taglio: se da un lato porta nuovi clienti, dall’altro espone a un giudizio pubblico che non sempre è facile da gestire.

É ormai diventato un trend andare al ristorante e “giocare” a 4 ristoranti emulando – col taccuino e il resto – il fortunato format televisivo e cercando di dare il famigerato “Diesci”.