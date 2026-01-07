Momenti di terrore nel retro di una casa privata, dove il proprietario si stava preparando ad un bagno rilassante nella sua piscina quando è accaduto un incredibile incidente: improvvisamente un’auto ha sfondato il muro e si è cappottata, ha distrutto anche la copertura di un patio e ha poi finto la sua corsa sulla parete della casa.

Pazzesco anche quanto accaduto all’autista della vettura: la donna è volata fuori dalla macchina, finendo in piscina. Soccorsa dal proprietario della casa – salvatosi miracolosamente, visto che stava per entrare in acqua, dove sarebbe stato travolto – la donna se l’è incredibilmente solo con qualche ammaccatura, tanto da poter rispondere pochi minuti dopo agli infermieri e alla polizia accorsa sul posto.