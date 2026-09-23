In spiaggia arriva l'ospite imprevisto: coccodrillo passeggia tra i turisti

Ospite assolutamente imprevisto tra turisti e bagnanti su una spiaggia colombiana: un coccodrillo è apparso sull’affolata spiaggia del Parco Nazionale Tayrona, vicino alla città colombiana di Santa Marta.

Il coccodrillo, dalla stazza assolutamente degna di nota, è uscito dall’acqua mentre i bagnanti si disponevano in fila lasciando libero il passaggio e riprendendo la scena con i cellulari: dal canto suo, il rettile è sembrato tranquillo e, dopo una breve passeggiata, è tornato serenamente in acqua.

Video tratto da: IPA / KameraOne