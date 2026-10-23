Incastrato dalle riprese della GoPro: arrestato il motociclista che sfrecciava a 300 km/h

Un motociclista che guidava ben oltre i limiti di velocità a Maidstone, in Inghilterra, è stato condannato dopo essersi ripreso nel giugno 2025 mentre raggiungeva i 304 km/h (189 mph) sulla sua Kawasaki Ninja H2R.
Davanti alla polizia, Amin Belechguer, di 29 anni, ha prima rallentato e poi nuovamente accelerato, sfidando gli agenti a un inseguimento. Prima fermato grazie ad una striscia chiodata e poi arrestato dovrà scontare quattro anni di carcere.
Le riprese della sua stessa GoPro hanno infatti contribuito a condannare Belechguer per 21 capi d’accusa. La sua moto, ovviamente, è stata sequestrata.
Video tratto da: IPA / KameraOne