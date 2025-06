La cosiddetta “bella stagione” porta con sé pericoli e insidie che non possono essere sottovalutati. La principale paura che accompagna ogni estate in molte regioni del mondo è quella legata agli incendi. La carenza di precipitazioni e il clima sempre più arido provocato anche dai cambiamenti climatici in atto, non fanno altro che incrementare i rischi, i danni e -talvolta- le vittime causate dagli incendi.

Spesso la prevenzione non basta e a poco servono gli appelli a mantenere un comportamento corretto per evitare il divampare di roghi potenzialmente devastanti. Ecco allora che si sta affermando una soluzione tanto antica quanto efficace: le capre come pompieri naturali.

La strategia ecologica che combatte gli incendi

Mentre ancora tutti abbiamo negli occhi il distruttivo incendio che a inizio 2025 ha colpito Los Angeles, in alcune contee, come Sacramento, migliaia di capre vengono utilizzate ogni anno per brucare l’erba secca e la vegetazione infiammabile in zone difficilmente accessibili per l’uomo.

Secondo Placer County, 2.000 capre hanno ripulito un parco da vegetali selvatici creando fasce tagliafuoco naturali. La strategia verde si rivela efficace ed economica. A Sacramento, grazie a un fondo da quasi 200.000 dollari, un gregge di circa 600 animali ha divorato sterpaglie su un vasto territorio, liberando aree particolarmente vulnerabili.

Viene da chiedersi perché vengano utilizzate proprio le capre e non qualche altro animale erbivoro. La risposta è rintracciabile nelle loro abitudini alimentari. Sono straordinariamente efficaci nello sradicare erba alta, arbusti e piante aromatiche, che potrebbero facilmente infiammarsi con la complicità delle alte temperature. Poche centinaia di capre possono ripulire più di 4.000 metri quadrati al giorno.

Capre al pascolo: quali sono i vantaggi

Le capre riescono a pascolare in terreni scoscesi o rocciosi dove macchine e squadre umane farebbero fatica non solo a operare, ma anche ad arrivare. Inoltre, per raggiungere lo scopo non viene usato alcun pesticida e senza l’ausilio di rumorosi macchinari. Si tratta di pratiche sostenibili, gradite alle comunità locali.

A Laguna Beach, nella Contea di Orange (California meridionale), il programma è in uso da decenni. Si tratta ormai di un sistema rodato che riduce efficacemente il rischio di incendi nella zona. Secondo il Guardian, un altro vantaggio è il costo, che si aggirerebbe sui 1.000 dollari per coprire un territorio di circa mezzo ettaro. Molto meno di quanto richiesto da squadre di professionisti e tagliaerba industriali.

Tuttavia, è bene ricordare che si tratta di strumenti complementari, non di soluzioni definitive o che possano sostituire interamente altre attività umane. Per la copertura di vaste aree, restano essenziali incendi controllati, squadre dedicate e una precisa strategia territoriale.

Quali sono i risultati raggiunti e a quale prezzo

Il successo di queste iniziative ha portato enti pubblici e privati a raccogliere centinaia di capre per azioni mirate. L’Università di Oakland, ad esempio, ha impiegato 484 capre nel suo campus universitario per ridurre la quantità di arbusti infiammabili. Allo stesso modo, il ranch di Swanton Pacific ha utilizzato 960 capre per trattamenti preventivi e post-incendio.

Eppure, gli esperti avvertono: nonostante l’efficacia locale, le capre rimangono solo un piccolo pezzo di un puzzle molto più grande e -necessariamente- strutturato. Focolai maggiori, condizioni atmosferiche avverse e incendi boschivi su vasta scala richiedono strategie differenti.

Le capre contro gli incendi sono una risposta intelligente e sostenibile, abbassano i costi, riducono i rischi e rispettano l’ambiente. Ma non possono sostituire il lavoro preventivo. La sinergia tra metodi tradizionali e innovativi può comunque fare la differenza in territori particolarmente fragili e in un periodo storico dove i cambiamenti climatici ci stanno drammaticamente portando verso un punto di non ritorno.