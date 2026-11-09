Sabato 7 novembre 2026 a Trino, in provincia di Vercelli, un rogo ha interessato la palazzina uffici della centrale nucleare Enrico Fermi, un impianto ormai disattivato e sottoposto a operazioni di smantellamento. Le fiamme sono state domate senza conseguenze per le persone e, secondo Sogin, la società pubblica responsabile della gestione del sito, non si è verificato alcun rischio radiologico. Restano invece da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali sono stati avviati accertamenti.

Cosa è successo nella centrale nucleare di Trino

L’incendio si è sviluppato nella mattinata del 7 novembre all’interno della palazzina destinata agli uffici della centrale Enrico Fermi, situata lungo il fiume Po, nel territorio vercellese.

Il rogo ha interessato alcuni locali appartenenti alla cosiddetta area convenzionale dell’impianto, ovvero una zona distinta dagli ambienti sottoposti a specifici controlli per la presenza di materiali radioattivi. Secondo quanto comunicato da Sogin, i sistemi di rilevazione hanno individuato tempestivamente l’incendio, permettendo l’attivazione delle procedure di emergenza.

L’intervento ha consentito di contenere le fiamme prima che potessero raggiungere altri settori della struttura. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dei locali.

Al momento dell’incidente gli uffici erano chiusi e non erano presenti dipendenti negli ambienti coinvolti. Non risultano feriti né persone direttamente interessate dall’incendio.

C’è un rischio radioattivo dopo l’incendio?

Sogin ha escluso conseguenze di natura radiologica, precisando che l’incendio è rimasto confinato nella palazzina uffici e non ha interessato la zona controllata della centrale. All’interno di un sito nucleare, infatti, non tutti gli edifici sono destinati a ospitare materiali radioattivi o attività che comportano un’esposizione alle radiazioni.

Le aree convenzionali comprendono anche spazi amministrativi e strutture di servizio, separati dalle zone soggette alle misure di radioprotezione. Nel caso di Trino, secondo la ricostruzione fornita dal gestore, le fiamme non hanno raggiunto gli ambienti radiologicamente controllati.

La società ha inoltre dichiarato che l’incendio non ha provocato conseguenze per la popolazione, per l’ambiente circostante o per la sicurezza nucleare del sito. Si tratta delle conclusioni comunicate da Sogin, ma gli accertamenti degli organismi competenti sono finalizzati a verificare le circostanze dell’episodio.

Le indagini sulle cause dell’incendio

Rimane ancora sconosciuta l’origine delle fiamme. Per ricostruire la dinamica dell’incendio sono state avviate verifiche tecniche, con il coinvolgimento dell’ISIN, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. L’organismo svolge funzioni di controllo sulla sicurezza degli impianti nucleari italiani, compresi quelli disattivati e interessati da operazioni di smantellamento.

Sogin ha comunicato di mantenere un coordinamento costante con l’Ispettorato e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, mettendo a disposizione le informazioni necessarie per ricostruire l’accaduto. Al momento non è possibile attribuire l’incendio a un guasto elettrico, a un malfunzionamento degli impianti o ad altre circostanze.

Quando è stata chiusa la centrale nucleare di Trino?

La centrale Enrico Fermi non produce energia elettrica da diversi decenni. L’impianto venne costruito tra il 1961 e il 1964 sulla sponda sinistra del Po e rappresentò uno dei primi grandi progetti industriali italiani nel settore dell’energia nucleare. Era dotato di un reattore ad acqua pressurizzata, noto con la sigla PWR, realizzato con tecnologia della società statunitense Westinghouse.

La centrale entrò in esercizio nel 1965 e passò successivamente sotto la gestione dell’Enel. La sua attività venne interrotta nel contesto delle decisioni assunte dopo il referendum sul nucleare del novembre 1987, mentre la disattivazione definitiva risale al 1990. Da allora l’impianto ha intrapreso un percorso di progressiva dismissione, oggi affidato a Sogin. Il lavoro comprende interventi tecnici per lo smantellamento delle strutture e la gestione in sicurezza dei materiali e dei rifiuti radioattivi presenti nel sito.

Cosa succede ora: lo smantellamento continuerà?

L’incendio del 7 novembre non dovrebbe interrompere il programma di dismissione della centrale. Sogin ha infatti comunicato che le attività di smantellamento proseguiranno regolarmente, nonostante i danni riportati dagli ambienti amministrativi interessati dalle fiamme.

In attesa del ripristino della palazzina uffici, il personale utilizzerà altri locali disponibili all’interno del complesso, evitando interruzioni delle operazioni programmate. Resta invece aperta la questione delle cause dell’incendio, che dovranno essere chiarite attraverso le verifiche tecniche.

Sulla base delle informazioni diffuse da Sogin, non risultano conseguenze radiologiche né per l’ambiente né per i residenti della zona. Gli accertamenti dell’ISIN serviranno a completare il quadro dell’episodio e a verificare le condizioni di sicurezza del sito dopo l’emergenza.