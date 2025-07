Quando le temperature salgono vertiginosamente e l’aria è secca, il rischio di incendi diventa una realtà concreta e pericolosa. Che si tratti di roghi in strada o piccoli focolai domestici, è fondamentale sapere come comportarsi per proteggere sé stessi, gli altri e l’ambiente.

Incendio in strada: le regole che devi seguire

Gli incendi che scoppiano lungo le strade o nelle campagne, specie nei mesi più caldi, possono propagarsi rapidamente e diventare incontrollabili nel giro di pochi minuti. La prima regola? Mantenere la calma. Il panico non aiuta e rischia di bloccare il nostro giudizio. Se ti trovi nelle vicinanze di un incendio, allontanati immediatamente dalla zona e non fermarti mai in aree sopraelevate o sottovento, dove il fuoco potrebbe spostarsi velocemente.

Evita di attraversare aree invase dal fumo o dalle fiamme. Se non vedi una via di fuga sicura, cerca strade libere o corsi d’acqua e resta basso: il fumo tende a salire, quindi stendersi a terra può aiutarti a respirare meglio. Se sei in auto, non parcheggiare lungo le strade per osservare la scena: oltre a metterti in pericolo, potresti ostacolare l’intervento dei soccorritori. Le vie di accesso devono restare libere per permettere ai mezzi di emergenza di operare.

Ricorda che la priorità è la tua sicurezza. Non tentare di recuperare oggetti personali e non rientrare in edifici vicini alle fiamme. Chiudi porte e finestre, sigilla eventuali fessure con panni bagnati e proteggi naso e bocca con un tessuto umido. Se ti trovi in difficoltà, segnala la tua posizione con oggetti visibili e chiama subito il 115, il numero dei vigili del fuoco oppure il 112, numero nazionale per ogni emergenza. Non dare per scontato che qualcuno l’abbia già fatto.

Come prevenire gli incendi domestici e all’aperto

All’aperto, bastano piccoli gesti per evitare conseguenze drammatiche, anche logici se vogliamo dirla tutta. Come ad esempio, non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi, questo perché l’erba secca è una miccia pronta a prendere fuoco. Evita di accendere fuochi in zone non attrezzate e, se lo fai, non lasciare mai la fiamma incustodita. Non solo, anche la marmitta rovente di un’automobile a contatto con l’erba potrebbe innescare degli incendi.

In casa il pericolo è soprattutto in cucina. Non lasciare mai pentole sul fuoco senza sorveglianza e, in caso di fiamma viva, non versare acqua: copri la pentola con un coperchio per soffocare il fuoco. Verifica periodicamente l’impianto elettrico e non sovraccaricare le prese, specialmente quelle delle ciabatte. I rilevatori di fumo, anche se spesso sottovalutati, sono alleati preziosi.

Attenzione anche ai riscaldatori e stufette elettriche: devono essere tenuti lontani da tessuti e materiali infiammabili, e mai lasciati accesi mentre dormi o esci di casa.

Conoscere le regole giuste può fare la differenza tra una situazione gestibile e una tragedia annunciata. Che si tratti di una scintilla in cucina o di un rogo tra i campi, la sicurezza parte da noi. Condividere queste informazioni è il primo passo per costruire una cultura della prevenzione. Meglio preparati che colti di sorpresa.