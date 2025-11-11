Incidente da brividi al parco giochi: crolla seggiovia

Incidente da brividi in una seggiovia di un parco giochi nei pressi di Nalchik, in Russia: l’incidente, dovuto da problema al motore dell’impianto, ha causato il ferimento di 8 delle 21 persone che al momento di trovavano sulla struttura.
In particolare, nel video registrato da una delle telecamere di sicurezza, si vedono delle persone che si preparano a salire sulla seggiovia quando il motore si guasta improvvisamente, facendo cadere alcune sedie a terra mentre altre rimangono sospese in aria.
Le autorità hanno aperto un procedimento penale in relazione al guasto della funivia, che secondo quanto riferito aveva una storia di malfunzionamenti precedenti.
Video tratto da: IPA / ViralHog