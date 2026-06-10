Dramma sfiorato in una palestra: un uomo ha rimosso con eccessiva leggerezza i dischi da un lato del bilanciere, fino a quando questo è caduto verso una donna che si stava riprendendo con un treppiede.

Fortunatamente i pesantissimi dischi hanno solo sfiorato la donna, pronta nel fare un passo in avanti che le ha permesso con ogni probabilità di salvare gamba e piede da un potenziale gravissimo danno.

Gli istruttori di palestra hanno pubblicato il video per ricordare a chi va in palestra di rimuovere i pesi in modo uniforme da entrambi i lati del bilanciere per evitare che si ribalti e causi incidenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne