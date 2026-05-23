Una strada bagnata dalla pioggia, la visibilità ridotta e un monopattino che procede sull’asfalto scivoloso. Bastano pochi secondi perché la situazione sfugga di mano e la corsa finisca con una caduta improvvisa: la scena è stata ripresa da una dashcam.

Nel video si vede il monopattino avanzare di notte lungo una strada di Roma. L’asfalto è lucido per la pioggia e le luci dei lampioni si riflettono sulla carreggiata, segno di una superficie ancor più insidiosa… A un certo punto, infatti, poco dopo una curva, le due ragazze alla guida perdono il controllo del mezzo: il monopattino scivola su un fianco ed entrambe finiscono a terra, a pochi metri dalle auto parcheggiate e dalla carreggiata.

Il video della caduta dal monopattino

La dashcam dell’auto dietro di loro ha ripreso tutto da pochi metri di distanza, mostrando l’intera dinamica dell’incidente: la caduta è rapida e piuttosto brusca. Dopo l’impatto, le protagoniste restano per qualche istante sull’asfalto, poi provano a rialzarsi mentre il monopattino rimane a terra con la luce ancora accesa. Sorridono, una delle due ha il telefono in mano: l’incidente sembra risolversi senza conseguenze e persino con un sorriso.

Non è la prima volta che un monopattino finisce al centro di video e casi curiosi legati alla strada: in un altro filmato vi abbiamo raccontato la cosiddetta truffa del monopattino, con falsi incidenti simulati per chiedere risarcimenti agli automobilisti. Questa volta, però, l’incidente era reale.

Poteva andare… peggio

L’episodio mostra quanto possa diventare pericoloso muoversi in monopattino quando piove, soprattutto di sera o di notte. Le ruote piccole, il fondo stradale scivoloso e la necessità di frenare o correggere la traiettoria in poco spazio possono trasformare anche un tragitto breve in una situazione rischiosa: in condizioni simili, basta una perdita di aderenza per cadere senza avere il tempo di reagire. Quando il meteo peggiora, poi, anche una manovra semplice può diventare complicata: lo dimostra anche il video dell’albero che si schianta sulla strada tra pioggia e vento, evitato per pochissimo da un automobilista.

Monopattini elettrici e biciclette leggere sono ormai comuni nelle nostre città, ma su strade bagnate mettersi alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto richiede più attenzione e velocità ridotta, movimenti meno bruschi, frenate graduali e distanza di sicurezza dagli altri veicoli. Ancora di più quando si attraversano zone poco illuminate o tratti in cui l’asfalto può nascondere buche, tombini o strisce scivolose.

Non è chiaro se le persone coinvolte abbiano riportato ferite serie. Dalle immagini, però, si vede che riescono a rialzarsi immediatamente, sorridere un po’ disorientate e rimettersi in marcia dopo la rovinosa caduta.