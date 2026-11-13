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VIRALI 13 NOVEMBRE 2026

Incidente in palestra: il trainer si allontana, lui resta incastrato nell'attrezzo e cade

Matteo Polimeni

Matteo Polimeni

Editor e videomaker

Editor e videomaker con l’anima da storyteller. Mi muovo tra design, arte e architettura, giocando con la comunicazione.

In Cina, un uomo perde l’equilibrio durante un esercizio e finisce a terra dopo che il piede rimane incastrato nella puleggia di un macchinario. La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza, mostra gli attimi di confusione e l’intervento immediato delle persone presenti.

La puleggia gli fa lo sgambetto durante l’esercizio

L’episodio si verifica il 6 novembre 2026 nella provincia cinese del Fujian. Nel filmato si vede inizialmente un uomo intento a osservare il proprio allenatore mentre gli spiega come eseguire correttamente un esercizio utilizzando un macchinario con puleggia. Terminata la dimostrazione, il trainer si sposta per assistere un altro cliente impegnato con un’attrezzatura diversa, lasciando l’uomo accanto alla macchina intento a provare l’esercizio.

È proprio in quel momento che qualcosa va storto: improvvisamente, la puleggia aggancia il piede dell’uomo, che perde l’equilibrio e cade a terra trascinato dall’elastico. Il piede rimane intrappolato nella maniglia dell’attrezzo, rendendo ancora più complicata la situazione. Il personale e gli altri frequentatori della palestra si accorgono subito dell’incidente e si precipitano ad aiutarlo. Anche l’allenatore, notato quanto accaduto, torna rapidamente sul posto per prestare soccorso.

La sequenza dura pochi istanti, ma mostra quanto un normale allenamento possa trasformarsi in un imprevisto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze fisiche riportate dall’uomo.

Video tratto da: IPA/KameraOne

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