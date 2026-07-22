Incontro col ghepardo per la stella della tv

Incontro ravvicinato con un ghepardo per Jojo Robinson, star di “Real Housewives”, nei pressi della camera d’albergo del Leopard Mountain Game Lodge nella Riserva Privata di Manyoni, nel KwaZulu-Natal, in Sudafrica.
Il video mostra il ghepardo che si aggira fuori dalla struttura dopo aver apparentemente tentato di abbattere un cervo nelle vicinanze: dopo il fallimento della caccia, il felino si avvicina e incrocia lo sguardo con gli ospiti attraverso una finestra di vetro.
L’incontro, teso ma indimenticabile, è stato condiviso su TikTok raccogliendo migliaia di visualizzazioni.
Video tratto da: IPA / KameraOne