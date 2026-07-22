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VIRALI 22 LUGLIO 2026

Incontro col ghepardo per la stella della tv

Redazione Virgilio Video

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Incontro ravvicinato con un ghepardo per Jojo Robinson, star di “Real Housewives”, nei pressi della camera d’albergo del Leopard Mountain Game Lodge nella Riserva Privata di Manyoni, nel KwaZulu-Natal, in Sudafrica.

Il video mostra il ghepardo che si aggira fuori dalla struttura dopo aver apparentemente tentato di abbattere un cervo nelle vicinanze: dopo il fallimento della caccia, il felino si avvicina e incrocia lo sguardo con gli ospiti attraverso una finestra di vetro.

L’incontro, teso ma indimenticabile, è stato condiviso su TikTok raccogliendo migliaia di visualizzazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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