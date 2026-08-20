Incontro da brividi con la iena: con un morso stacca la targa dell'autobus

Momenti da brividi all’interno di un autobus impegnato a fare un giro turistico all’interno dell’area safari del Parco Faunistico di Pechino: due iene hanno attaccato il bus e una delle due ha perfino strappato con le sue potenti mandibole la targa del veicolo.

Un visitatore ha filmato l’incidente e ha condiviso il filmato su Douyin, la versione cinese di TikTok.

I funzionari del Parco Faunistico di Pechino hanno affermato che questo comportamento fa parte dell’istinto naturale degli animali: “È nella natura degli animali comportarsi e le iene sono decisamente dispettose e hanno un morso particolarmente potente – ha spiegato un portavoce – Tuttavia, non c’è alcun pericolo per i turisti: qui utilizziamo veicoli appositamente modificati, progettati per resistere al contatto ravvicinato con animali di grossa taglia e per proteggere i visitatori al loro interno”.

Così, come niente fosse, il parco ha successivamente confermato che la targa danneggiata è stata sostituita e il veicolo è tornato in servizio. Cosa ne sia stato della vecchia targa è domanda da porgere alla iena. Per chi ne avesse il coraggio, ovviamente.

Video tratto da: IPA / KameraOne