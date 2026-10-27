Incontro da brividi per il sub: si trova davanti un enorme coccodrillo

Lezione con sorpresa: una giovane subacquea ha ‘festeggiato’ una delle sue prime immersioni di addestramento trovandosi a pochi metri da un enorme coccodrillo.
L’incredibile filmato, ripreso da una guida turistica di Cenote Manatí, mostra Erika Sandoval, originaria della California, sott’acqua mentre l’enorme e pericoloso rettile scivola placidamente nelle acque limpide, proprio accanto a lei.
Alla vista dell’enorme rettile, Erika ha nuotato lentamente all’indietro per mantenere le distanze, cercando al contempo di restare calma di fronte a questo incontro inaspettato.
La luce del sole filtra nell’acqua e illumina il coccodrillo, creando una scena straordinaria che sembra uscita da un film piuttosto che da un’immersione reale. E che, soprattutto, s’è conclusa senza problemi…
Video tratto da: IPA / CatersNews / Erika Sandoval