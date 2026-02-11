VIDEO
VIRALI 11 FEBBRAIO 2026

Incredibile a Roma: cinghiali giocano a pallone

Incredibile a Roma: su un campetto di calcio nella periferia capitolina sono stati visti alcuni cinghiali ‘giocare’ con un pallone, spingendolo con il grugno e usandolo per interagire tra di loro come farebbero animali considerati ‘più evoluti’ come cani o delfini.

In realtà i cinghiali, come i suini, sono animali molto più intelligenti di quanto sembra, e più volte hanno dimostrato notevoli capacità di comprensione, apprendimento e adattamento.

Altrettanto sicuramente, sono ormai comuni gli avvistamenti di cinghiali in città, dove questi animali sono attirati spesso dalla facilità con cui trovano cibo tra i rifiuti.

Il video, che circolava sulla rete, è stato condiviso su Facebook dall’ex deputato Adriano Zaccagnini.

