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SPETTACOLI E VIP 19 OTTOBRE 2026

Incredibile nella savana: il piccolo facocero mette in fuga tre ghepardi

Redazione Virgilio Video

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Scena da non credere al Kruger National Park in Sudafrica, uno dei più famosi al mondo: un piccolo facocero è riuscito a metter in fuga tre ghepardi.

I tre felini adulti avevano accerchiato il piccolo suino pensando di averlo già in pugno quando una serie di rabbiose cariche ha capovolto la situazione: completamente spiazzati dall’improvvisa aggressività, i grandi felini hanno indietreggiato immediatamente, sconcertati fino a ritirarsi nella boscaglia.

“Questa è una scena che non si vede tutti i giorni. Un cucciolo di facocero ha deciso di non avere paura di tre ghepardi e li ha attaccati a testa bassa – ha dichiarato la guida che ha ripreso la scena – Momenti come questi ci ricordano che la natura selvaggia è piena di sorprese e che a volte gli animali più piccoli hanno le personalità più forti.”

Video tratto da: IPA / KameraOne

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