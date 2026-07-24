Incubo sul treno: le fiamme invadono il vagone ferroviario

Momenti di terrore su un treno della linea ferroviaria Linha 12-Safira, nella zona est di San Paolo, in Brasile: intorno alle 5:25 del mattino si è sentita una forte esplosione, con un lampo esterno alla carrozza. All’interno, invece, urla e panico, con i passeggeri si precipitano fuori dopo che le fiamme sono divampate da un lato del treno.

Una carrozza è andata completamente distrutta dalle fiamme, sia all’interno che all’esterno, ma nessun passeggero è rimasto ferito.

Le origini del guasto: colpa di un cortocircuito?

L’esplosione è avvenuta tra le stazioni di Bras e Tatuape, vicino alla zona di Bresser-Mooca, dove i binari della ferrovia corrono paralleli alla linea 3-rossa della metropolitana di San Paolo, nella parte orientale della città.

Paulo Ferreira, direttore operativo di Trivia Trens, ha dichiarato che l’incidente è stato causato da un guasto “critico”, ma ha sottolineato che la causa esatta è ancora oggetto di indagine.

“Quanto accaduto ci porterebbe a credere è che si sia trattato di un guasto al materiale rotabile – ha spiegato Ferreira – Un possibile cortocircuito sul treno ha causato lo spegnimento delle sottostazioni elettriche, paralizzando i servizi della compagnia sulle linee 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Questo cortocircuito ha generato un incendio e ha disattivato le sottostazioni elettriche, paralizzando le linee”.

Il pronto intervento dei soccorsi

L’interruzione ha costretto i passeggeri a scendere dai treni e a camminare lungo i binari, con la polizia militare che ha aiutato i pendolari, compresi gli anziani con problemi di mobilità a raggiungere un luogo sicuro vicino ad Avenida Celso Garcia, sotto il viadotto Alberto Badra.

La compagnia ha attivato autobus di emergenza per trasportare i passeggeri colpiti dall’interruzione, mentre la metropolitana di San Paolo ha aggiunto treni extra e attivato i cambi per far fronte all’aumento della domanda.

Il guasto si è verificato appena tre giorni dopo che Trivia Trens aveva ufficialmente assunto la gestione delle tre linee ferroviarie, scatenando diffuse critiche per l’interruzione del servizio e c’è già chi chiede la revoca della concessione.

Video tratto da: IPA / KameraOne