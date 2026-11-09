Una serie di esplosioni ha illuminato il cielo notturno dell’Indonesia, mentre un incendio devastava un deposito di fuochi d’artificio. È successo il 6 novembre 2026 a Watutumou II, nel distretto di Kalawat, nella provincia del Sulawesi settentrionale. Le fiamme hanno raggiunto il materiale pirotecnico custodito nell’edificio, provocando scoppi ripetuti e il lancio incontrollato di razzi in diverse direzioni. La scena, ripresa in un video, ha spaventato gli abitanti della zona: alcuni hanno raccontato di aver avvertito esplosioni così forti da far tremare le abitazioni. Vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti per contenere l’incendio e impedire che si propagasse agli edifici vicini.

Incendio nel deposito di fuochi d’artificio: cosa è successo in Indonesia

L’incendio si è sviluppato poco prima dell’una di notte, quando alcuni residenti hanno notato le prime fiamme provenire dalla parte posteriore del complesso. Secondo le testimonianze raccolte, il fuoco sarebbe stato avvistato intorno alle 00:45, ora locale, prima di raggiungere le scorte di materiale pirotecnico presenti all’interno del magazzino. Inizialmente si sarebbero sentiti soltanto alcuni scoppi isolati, tanto che qualcuno aveva pensato a normali fuochi d’artificio accesi nelle vicinanze.

La situazione è però cambiata rapidamente. Quando le fiamme hanno raggiunto i prodotti immagazzinati, le detonazioni sono diventate più intense e ravvicinate, accompagnate da un incendio di vaste proporzioni. Andi, un testimone di 36 anni, ha raccontato di aver sentito prima alcuni piccoli botti e successivamente una forte esplosione, seguita da un’imponente fiammata proveniente dal deposito. Il rogo ha interessato quattro locali del magazzino, mentre la violenza delle esplosioni avrebbe provocato anche il cedimento di alcune pareti.

Le immagini delle esplosioni: razzi e scintille nel cielo notturno

Nelle prime immagini si distinguono due persone che osservano da una certa distanza una grande fiammata, mentre una colonna di fumo si alza sopra gli edifici. Pochi istanti dopo, dal fumo cominciano a emergere fuochi d’artificio che esplodono in modo incontrollato, producendo lampi di diversi colori e scie luminose.

Alcuni razzi attraversano il cielo, mentre una pioggia di scintille raggiunge anche una palma visibile in primo piano. Le esplosioni continuano una dopo l’altra, rendendo evidente la presenza di grandi quantità di materiale pirotecnico coinvolto nell’incendio.

“Pensavo fosse una bomba”: la paura dei residenti

Secondo le informazioni diffuse insieme al filmato, le esplosioni hanno infranto i vetri di alcune abitazioni vicine, mentre i boati sono stati avvertiti anche in località più distanti, tra cui Kolongan, Paniki e Airmadidi. Una residente di nome Yenny, che si trovava a Kawangkoan Baru, a oltre un chilometro dal luogo dell’incendio, ha raccontato di aver inizialmente creduto che fosse esplosa una bomba.

La donna ha riferito che le porte e il tetto della sua abitazione hanno cominciato a tremare per la forza delle detonazioni, spingendola a uscire immediatamente all’aperto. La presenza di materiale esplosivo all’interno del deposito ha inoltre reso particolarmente delicata la gestione dell’emergenza, soprattutto per il rischio che le fiamme potessero raggiungere altre strutture.

L’intervento dei vigili del fuoco e i danni al magazzino

Per fronteggiare l’incendio sono state mobilitate squadre dei vigili del fuoco di North Minahasa e Manado, affiancate dagli agenti della Mobile Brigade, un reparto della polizia indonesiana. L’intervento si è concentrato sul contenimento delle fiamme e sulla protezione degli edifici circostanti, per evitare che l’incendio coinvolgesse altre proprietà.

Le prime informazioni parlano di danni alla struttura, con quattro ambienti interessati dal rogo e pareti che sarebbero crollate a causa delle esplosioni. Anche alcune abitazioni vicine hanno riportato danni ai vetri delle finestre. Resta da chiarire che cosa abbia provocato le prime fiamme nella parte posteriore del magazzino, prima che il fuoco raggiungesse le scorte pirotecniche.

Video tratto da: KameraOne