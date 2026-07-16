Infermiera finge di essere incinta per rapire un neonato: la zia del piccolo scopre tutto

Un’infermiera dell’Ospedale Ostetrico Dona Evangelina Rosa a Teresina, in Brasile, è stata arrestata dopo aver tentato di rapire un bambino.

Come si vede nel filmato, realizato con le riprese delle telecamere di sorveglianza, l’assistente infermieristica, in congedo per malattia, è riuscita a farsi ammettere in un ospedale ostetrico con l’inganno, fingendosi incinta. La donna è poi riuscita a convincere una madre quattordicenne a darle il neonato con la scusa di esami di routine.

Si è quindi tolta l’uniforme e si è diretta verso un bagno con una grande borsa nera. La zia del bambino si è però insospettita, e vedendo l’infermiera, le ha aperto la borsa e ha trovato il neonato all’interno.

La polizia ha poi trovato una nursery completamente attrezzata a casa dell’infermiera, svelando un piano per simulare una gravidanza e ‘nascondere’ così il rapimento del bimbo e farlo passare per suo.

Video tratto da: IPA / KameraOne