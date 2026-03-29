Una pedalata sportiva come tante, poi un attimo che cambia tutto. La ciclista e influencer spagnola Cecilia Sopeña, 39 anni, stava percorrendo un tratto costiero nella regione di Murcia, nel sud-est della Spagna, quando ha rischiato di precipitare lungo una scarpata rocciosa affacciata sul mare. Il video dell’accaduto mostra chiaramente la dinamica. Il percorso è stretto, il terreno irregolare, con un dislivello netto verso la scogliera. Sopeña pedala a distanza ravvicinata dal bordo, una scelta che aumenta sensibilmente il rischio. La situazione resta sotto controllo fino a un momento preciso: una distrazione improvvisa.

La distrazione e la perdita di controllo

Secondo quanto si vede nel video (che offre due angolazioni, quella della sua camera e quella dell’action cam montata proprio sul suo amico a quattro zampe), l’attenzione della ciclista viene attirata dal cane, che le passa accanto sul sentiero estremamente stretto. È un attimo, sufficiente a perdere la traiettoria. Nel ciclismo, soprattutto su tratti esposti, basta uno spostamento minimo per compromettere l’equilibrio.

La bici sbanda verso il lato più pericoloso, quello della scogliera. La ruota perde aderenza. Il corpo si inclina. Poi la caduta. Cecilia finisce a terra e inizia a scivolare sul terreno irregolare, cercando istintivamente di frenare con il corpo tra pietre e ghiaia. La traiettoria è pericolosamente orientata verso il vuoto. Sono secondi concitati, in cui il controllo è completamente perso.

Il recupero all’ultimo momento

La scivolata si arresta pochi istanti prima del punto più critico. Cecilia rimane a terra, distesa sulle pietre. Riesce a recuperare il controllo della situazione, afferra la bici e si rialza. Un epilogo favorevole, considerando le condizioni del percorso.

Le scogliere della costa di Murcia presentano dislivelli importanti e superfici rocciose instabili. In contesti simili, anche una caduta a bassa velocità può trasformarsi in un incidente grave. In questo caso, la differenza è stata questione di metri e di pochi secondi.

Le critiche: il tema del casco

Dopo la diffusione del video, l’attenzione si è spostata su un altro elemento: la sicurezza.

Molti utenti hanno criticato la ciclista per l’assenza del casco, e non è un dettaglio di poco conto.

Secondo dati della Commissione Europea, il casco riduce il rischio di traumi cranici gravi fino al 60% negli incidenti in bicicletta. Nei contesti urbani è già fortemente raccomandato e su percorsi esposti o irregolari diventa una misura essenziale. Nel video, Sopeña affronta un tratto ad alto rischio senza protezioni evidenti. È proprio questo aspetto ad aver alimentato le critiche online, più ancora della dinamica dell’incidente.

Quando un attimo cambia tutto

L’episodio mette in evidenza un punto preciso: nel ciclismo, soprattutto in ambienti naturali, la concentrazione è determinante. Non serve una velocità elevata per trovarsi in pericolo. Basta una distrazione, anche minima, per compromettere l’equilibrio.

Percorsi panoramici come quelli costieri attirano per la loro bellezza, ma nascondono criticità evidenti: sentieri stretti a strapiombo sul vuoto, terreno instabile, assenza di protezioni laterali. In queste condizioni ogni variabile conta: la posizione del corpo, la traiettoria, le condizioni del terreno e la presenza di altri elementi come animali o ostacoli improvvisi.