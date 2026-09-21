La stagione influenzale 2026/2027 si avvicina e dall’emisfero australe arrivano i primi segnali utili per capire che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi anche in Italia. L’Australia, che affronta la stagione influenzale prima dell’Europa, sta registrando una situazione particolare: i casi complessivi risultano inferiori rispetto allo scorso anno, ma le ospedalizzazioni stanno aumentando. È un dato che invita alla prudenza, anche se non significa automaticamente che l’Italia vivrà la stessa situazione. Per la nuova stagione sono attesi soprattutto i virus influenzali H3N2 e H1N1, mentre in Italia la circolazione tende normalmente ad aumentare durante l’autunno per raggiungere i livelli più elevati nei mesi invernali. Per questo, tra vaccini aggiornati, attenzione ai sintomi e alcune semplici abitudini quotidiane, è già possibile prepararsi alla stagione fredda.

I primi segnali dall’Australia

L’Australia rappresenta ogni anno una sorta di anticipazione di quello che potrebbe succedere nei mesi successivi nell’emisfero settentrionale. I dati citati nelle ultime settimane mostrano un quadro da osservare con attenzione: i casi complessivi di influenza sono inferiori rispetto alla stagione precedente, mentre le ospedalizzazioni risultano più numerose.

Un esempio arriva dal Victoria, dove la pressione sui servizi sanitari è aumentata nelle ultime settimane. Secondo ABC News, il servizio sanitario Albury Wodonga Health, al confine tra New South Wales e Victoria, ha dovuto affrontare una forte domanda di ricoveri legata a una stagione influenzale arrivata più tardi del previsto. Ai medici è stato chiesto di valutare, quando sicuro e appropriato, dimissioni anticipate e modalità di assistenza a domicilio o a distanza per riuscire a gestire la pressione sugli ospedali.

Sempre secondo ABC News, in Victoria i casi di influenza sono aumentati del 400% dalla fine di luglio. La responsabile sanitaria dello Stato, Caroline McElnay, ha sottolineato però che l’andamento tardivo della stagione non è necessariamente un fenomeno identico ogni anno e che non è ancora chiaro che cosa abbia provocato l’aumento dei casi dopo l’inverno. Situazioni simili sono state osservate anche nel New South Wales e in Nuova Zelanda.

Questi dati non permettono quindi di prevedere con certezza come sarà la stagione italiana. Possono però essere un campanello d’allarme, soprattutto perché mostrano quanto l’influenza possa incidere non soltanto sul numero dei contagi, ma anche sulla pressione esercitata sugli ospedali quando aumentano le forme che richiedono cure più impegnative.

Quando vaccinarsi in Italia e come evitarla

In Italia la campagna vaccinale contro l’influenza per la stagione 2026/2027 è prevista a partire dall’inizio di ottobre. Il Ministero della Salute raccomanda alle Regioni di avviare le campagne dalla 40ª settimana dell’anno e precisa che la vaccinazione può essere offerta alle persone eleggibili anche nel corso della stagione, compreso chi arriva più tardi alla vaccinazione.

Per la nuova stagione sono 9 i vaccini antinfluenzali autorizzati da AIFA ed EMA. I prodotti sono stati aggiornati sulla base delle caratteristiche dei virus circolati nella stagione precedente e delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Tra quelli autorizzati ci sono vaccini somministrati tramite iniezione e, per alcune fasce d’età, anche uno spray nasale.

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente, secondo le indicazioni nazionali e le modalità organizzate dalle Regioni, soprattutto alle persone di 60 anni e oltre, alle donne in gravidanza e nel periodo post-partum, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, alle persone con alcune patologie che aumentano il rischio di complicanze, agli ospiti delle strutture di lungodegenza e ad alcune categorie professionali, tra cui il personale sanitario. Anche i familiari di persone ad alto rischio rientrano tra i destinatari dell’offerta.

Vaccinarsi resta quindi uno degli strumenti principali per ridurre il rischio di influenza e soprattutto delle sue complicanze. Ma non è l’unica precauzione. A fare la differenza sono anche alcune abitudini semplici: lavare spesso e bene le mani, coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, utilizzare un fazzoletto e poi gettarlo e arieggiare regolarmente gli ambienti chiusi. Sono indicazioni ricordate anche da AIFA per limitare la diffusione dei virus respiratori.

In vista dell’inverno, dunque, l’obiettivo non è prevedere esattamente quanto sarà intensa l’influenza, ma arrivare preparati. I dati australiani offrono un primo elemento di osservazione, mentre in Italia la disponibilità dei vaccini aggiornati e l’avvio della campagna a ottobre permettono di organizzarsi per tempo. Per chi appartiene alle categorie a rischio, è particolarmente importante confrontarsi con il proprio medico o con i servizi sanitari territoriali per capire quando e come effettuare la vaccinazione.