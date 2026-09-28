L’autunno è appena iniziato ma è già tempo di prepararsi alla nuova stagione influenzale. A richiamare l’attenzione è soprattutto la cosiddetta influenza australiana, dopo una stagione particolarmente impegnativa registrata nell’emisfero australe. Con l’arrivo dei mesi più freddi, però, non circolerà soltanto l’influenza: secondo l’infettivologo Fabrizio Pregliasco sono ben 262 i tipi e sottotipi di virus respiratori che possono entrare in gioco, dal virus respiratorio sinciziale ai rinovirus. Ovviamente non esiste un’abitudine capace di creare uno “scudo” contro le infezioni, ma alcune scelte quotidiane possono contribuire al buon funzionamento dell’organismo e, insieme alle misure di prevenzione, ridurre le occasioni di contagio.

Influenza australiana in arrivo, cosa sappiamo

Quella che comunemente viene definita “influenza australiana” è sostanzialmente la stagione influenzale osservata nell’emisfero australe, che precede temporalmente quella europea e può quindi fornire indicazioni su ciò che potrebbe accadere nei mesi successivi.

Le sorveglianze internazionali hanno registrato nell’emisfero australe una delle stagioni più impegnative degli ultimi anni, con un numero elevato di infezioni. Tra i virus sotto osservazione ci sono quelli di tipo A, in particolare A/H3N2, e quelli di tipo B, tra cui la linea B/Victoria.

In Italia l’attenzione è rivolta in particolare all’H3N2, la cui circolazione potrebbe diventare più consistente a partire da novembre.

Quali sono i sintomi dell’influenza australiana 2026

L’influenza vera e propria tende generalmente a presentarsi in maniera piuttosto brusca: tra i sintomi caratteristici ci sono febbre superiore ai 38 gradi, dolori muscolari, mal di testa, brividi, forte stanchezza, tosse e mal di gola.

Pregliasco ha ricordato che, nella definizione clinica, si parla di influenza quando sono presenti contemporaneamente tre elementi: febbre a insorgenza improvvisa superiore a 38 °C, almeno un sintomo respiratorio, come tosse, mal di gola o naso chiuso, e almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari, mal di testa o la tipica sensazione di “ossa rotte”.

Il problema è che molti disturbi possono essere provocati anche da altri agenti respiratori e i sintomi possono sovrapporsi. Nei prossimi mesi influenza, Covid-19, RSV e altri virus potranno infatti circolare contemporaneamente.

Sono attesi 262 virus respiratori

Secondo quanto spiegato da Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, sono 262 i tipi e sottotipi di virus respiratori che si affacciano alla stagione fredda. Non significa, quindi, che arriveranno 262 diverse influenze.

Oltre ai virus influenzali, l’attenzione riguarda il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il metapneumovirus umano (HMPV), che può determinare forme più serie soprattutto negli anziani, nei bambini molto piccoli e nelle persone immunodepresse. Nel grande gruppo delle infezioni respiratorie rientrano inoltre rinovirus, enterovirus e altri agenti patogeni.

A favorirne la trasmissione durante i mesi freddi concorrono diversi fattori: si trascorre più tempo in ambienti chiusi e affollati, mentre l’aria secca prodotta dal riscaldamento e le basse temperature possono influire sulle difese delle vie respiratorie.

Dormire bene può aiutare le difese dell’organismo

Non esiste uno scudo capace di impedire di ammalarsi, ma lo stile di vita può contribuire al normale funzionamento delle difese dell’organismo. Uno degli aspetti da non trascurare è il sonno. Pregliasco sottolinea l’importanza di garantire a corpo e mente un riposo adeguato e segnala che dormire meno di sei ore per notte è associato a un aumento del rischio di infezioni. Mantenere per quanto possibile orari regolari e una buona qualità del riposo aiuta l’organismo a recuperare e a gestire meglio anche lo stress.

Alimentazione e attività fisica: cosa mettere in pratica

Un altro pilastro è rappresentato dall’alimentazione, ma non occorre cercare cibi miracolosi: una dieta varia ed equilibrata, con un adeguato consumo di frutta e verdura, permette di assumere vitamine, minerali e sostanze antiossidanti utili alle normali funzioni dell’organismo.

Anche l’attività fisica regolare, adeguata all’età e alle condizioni individuali, rientra tra le abitudini consigliate. Muoversi con continuità contribuisce al benessere generale e aiuta anche nella gestione dello stress. Va ricordato anche che il fumo danneggia infatti le vie respiratorie, proprio quelle che rappresentano il principale punto d’ingresso dei virus responsabili dei malanni stagionali. I fumatori sono avvisati.

Mani, aria e ambienti affollati: le precauzioni quotidiane

Lo stile di vita, da solo, non impedisce il contagio. Per questo alle buone abitudini vanno affiancate misure molto semplici che agiscono direttamente sulle possibilità di trasmissione.

Lavarsi frequentemente le mani, evitare di portarle a occhi, naso e bocca quando non sono pulite e arieggiare gli ambienti chiusi sono comportamenti utili durante la stagione respiratoria.

Nei luoghi particolarmente affollati può essere presa in considerazione la mascherina, mentre chi presenta febbre, tosse importante o altri sintomi respiratori dovrebbe limitare i contatti, soprattutto con anziani e persone fragili. Tra gli accorgimenti indicati da Pregliasco, ci sono anche le soluzioni saline nasali per la pulizia del naso.

La vaccinazione antinfluenzale per questa stagione

Mangiare bene, dormire a sufficienza e fare attività fisica non sostituiscono infine la vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per le categorie per le quali è raccomandata.

La campagna interessa in particolare anziani, persone affette da determinate patologie croniche, donne in gravidanza, operatori sanitari e altre categorie individuate dalle raccomandazioni sanitarie. Anche per il Covid-19 sono previste campagne rivolte soprattutto alle persone maggiormente esposte al rischio di forme gravi.

In sintesi: sonno adeguato, alimentazione equilibrata, movimento, niente fumo, igiene e attenzione negli ambienti affollati possono contribuire a creare condizioni più favorevoli per l’organismo, mentre vaccinazioni e comportamenti finalizzati a ridurre il contagio restano gli strumenti specifici di prevenzione.