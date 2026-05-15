Negli Stati Uniti è stato registrato il primo caso documentato di trasmissione del virus dell’influenza aviaria H5N1 da un gatto domestico a un essere umano. A essere contagiato è stato un veterinario entrato in contatto con un felino gravemente malato, risultato positivo al ceppo altamente patogeno del virus. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale, perché l’H5N1 viene considerato da anni uno dei virus con il maggiore potenziale pandemico. Negli ultimi tempi l’aviaria non ha colpito soltanto gli allevamenti di pollame e gli uccelli selvatici, ma anche numerose specie animali, tra cui bovini, volpi, orsi polari e soprattutto gatti domestici. Secondo gli esperti, proprio l’aumento dei casi nei felini potrebbe rappresentare un elemento da osservare con attenzione, considerando la stretta convivenza tra gatti ed esseri umani. Al momento il rischio per la popolazione generale resta basso, ma il caso ha riacceso il dibattito sulla possibilità che il virus possa evolversi e adattarsi sempre di più all’uomo.

Il primo caso di contagio da gatto a uomo: cosa sappiamo

Il caso è stato analizzato da un gruppo di ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) insieme ad altri enti sanitari statunitensi. L’indagine è partita dopo una serie di infezioni registrate tra novembre 2024 e gennaio 2025 in 19 gatti domestici che avevano consumato latte crudo, carne cruda o alimenti contaminati. Molti degli animali presentavano sintomi neurologici e respiratori molto gravi e 14 di loro sono morti oppure sono stati soppressi a causa delle complicazioni. I test di laboratorio hanno confermato la presenza del virus H5N1 in diversi felini coinvolti nello studio. Successivamente le autorità sanitarie hanno monitorato oltre cento persone entrate in contatto con gli animali infetti, tra veterinari, proprietari e operatori coinvolti nel trasporto delle carcasse. Tra tutti i soggetti controllati, un veterinario è risultato positivo agli anticorpi del virus.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il professionista aveva trattato un gatto malato senza indossare protezioni complete per occhi e vie respiratorie. Durante le cure aveva eseguito procedure considerate ad alto rischio, come l’intubazione e il prelievo di campioni biologici. Nonostante la positività, l’uomo non ha sviluppato sintomi influenzali.

Il Centers for Disease Control and Prevention conferma che si tratta del primo episodio documentato di trasmissione da gatto a uomo dell’influenza aviaria H5N1. Una situazione che conferma come i felini possano diventare un potenziale anello di passaggio del virus verso l’essere umano.

Quali sono i sintomi del virus H5N1

L’influenza aviaria H5N1 è un sottotipo del virus influenzale A che colpisce principalmente gli uccelli, ma che in casi rari può infettare anche l’uomo. Le infezioni umane restano poco frequenti, tuttavia il virus è considerato particolarmente pericoloso a causa dell’elevato tasso di mortalità osservato nei casi registrati nel mondo negli ultimi anni che si attesta tra il 50% e l’80%. I sintomi possono iniziare in modo simile a una normale influenza stagionale. Tra i segnali più comuni ci sono febbre alta, tosse, mal di gola, dolori muscolari, stanchezza e difficoltà respiratorie. In alcuni pazienti l’infezione può però peggiorare rapidamente, provocando polmonite severa, insufficienza respiratoria e complicazioni potenzialmente fatali.

Nei casi più gravi possono comparire anche sintomi neurologici o infiammazioni oculari. Proprio alcuni di questi segnali erano stati osservati nei gatti coinvolti nello studio americano, che presentavano problemi respiratori, cecità, emorragie retiniche e difficoltà motorie. La trasmissione all’uomo avviene soprattutto attraverso il contatto diretto con animali infetti o con materiali contaminati, come secrezioni respiratorie e feci. Al momento non esistono prove di una trasmissione sostenuta da persona a persona, ma gli scienziati continuano a monitorare attentamente l’evoluzione del virus per evitare nuove pandemie.