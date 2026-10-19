Un incidente da non credere: un camionista avrebbe confuso un murales stradale che raffigurava un’autostrada con una strada vera, finendosi per schiantare sul muro. Il guidatore è uscito vivo dallo scontro mentre l’autocarro ha riportato danni non indifferenti.

L’incidente s’è verificato su un’autostrada indiana nello stato dell’Uttarakhand, dove non è la prima volta che questi murales raffigurato autostrada traggono in inganno i guidatori, causando incidenti tutt’altro che rari.

Secondo i resoconti, negli ultimi sei mesi si sono infatti verificati oltre una dozzina di incidenti gravi lungo questo tratto. Nonostante le ripetute misure adottate per migliorare la sicurezza stradale, gli incidenti continuano a verificarsi, evidenziando le difficoltà incontrate dalle autorità nella gestione del traffico e nella prevenzione dei sinistri lungo il percorso.

Quest’ultimo incidente, che ha coinvolto un autocarro, ha riacceso il dibattito sulla presenza di murales e installazioni basate su illusioni ottiche lungo le strade che possono trarre in inganno gli automobilisti, specialmente quando riproducono in modo molto fedele una carreggiata reale e in condizioni di visibilità non ideale.

L’accaduto solleva interrogativi sulla necessità di rendere queste installazioni visive chiaramente distinguibili dalle strade vere, al fine di evitare confusione e ridurre il rischio di ulteriori incidenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne