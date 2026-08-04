Negli Stati Uniti cresce l’attenzione su un focolaio di ciclosporiasi collegato a insalata iceberg contaminata. In Michigan sono state registrate due vittime, le prime associate alla più ampia epidemia di questa infezione intestinale nel Paese. Secondo le autorità sanitarie locali, entrambe le persone avevano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state aggravate dalla malattia e dalla forte disidratazione provocata dalla diarrea. L’azienda Taylor Farms de Mexico ha ritirato dal mercato l’insalata iceberg sospettata di essere all’origine di una parte dei casi.

Due morti in Michigan dopo l’insalata contaminata

Il caso è partito da un focolaio legato a insalata iceberg distribuita negli Stati Uniti e servita anche in alcuni ristoranti di una nota catena di cucina messicana. La Food and Drug Administration ha indicato l’iceberg lettuce proveniente dal Messico centrale e richiamata da Taylor Farms de Mexico come prodotto da non consumare, mentre l’indagine resta in corso.

Il Michigan è lo Stato più colpito. Secondo i dati circolati nelle ultime ore, nel territorio sono state riportate oltre 11mila segnalazioni o casi legati all’epidemia, con quasi 200 ricoveri. A livello nazionale, al 28 luglio, i casi confermati di ciclosporiasi indicati dai Centers for Disease Control and Prevention erano 6.707, ai quali si aggiungono più di 11.500 casi sospetti in attesa di accertamenti.

Il richiamo dell’insalata ha alimentato la preoccupazione verso alcuni prodotti freschi, soprattutto verdure crude e insalate già tagliate. Non è la prima volta che alimenti di questo tipo finiscono al centro di focolai: proprio perché vengono consumati senza cottura, eventuali contaminazioni possono arrivare direttamente al consumatore.

Cos’è la ciclosporiasi

La ciclosporiasi è un’infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis. Si contrae ingerendo acqua o alimenti contaminati, soprattutto prodotti freschi consumati crudi. Il parassita colpisce l’intestino tenue e può provocare disturbi gastrointestinali anche prolungati.

Il contagio non avviene di solito da persona a persona in modo diretto. La trasmissione è legata alla contaminazione di cibo o acqua con materiale fecale contenente il parassita. Per questo i focolai vengono spesso associati a prodotti freschi, filiere agricole e problemi nelle fasi di coltivazione, irrigazione, raccolta, lavorazione o distribuzione. Normalmente, la malattia non è considerata letale ma può diventare pericolosa nelle persone più fragili. Neonati, anziani, donne in gravidanza, persone immunodepresse o con patologie pregresse possono risentire di più della diarrea persistente e della perdita di liquidi.

I sintomi da non sottovalutare

Il sintomo principale della ciclosporiasi è una diarrea acquosa e frequente, spesso accompagnata da crampi addominali, gonfiore, nausea, perdita di appetito, dimagrimento e stanchezza. In alcuni casi possono comparire anche febbricola, dolori muscolari o sensazione generale di malessere.

Il periodo di incubazione è in genere di circa una settimana, ma può variare da pochi giorni a due settimane o più. Senza trattamento, i sintomi possono durare a lungo, anche oltre un mese, e talvolta migliorare per poi ripresentarsi. È proprio questa durata a rendere la malattia debilitante.

Chi ha avuto diarrea intensa dopo aver consumato insalata iceberg o prodotti richiamati negli Stati Uniti dovrebbe contattare un medico, soprattutto se i sintomi durano più di qualche giorno, se compare disidratazione o se la persona colpita appartiene a categorie vulnerabili. In generale, i maxi richiami alimentari come questo aiutano a capire perché sia importante seguire gli avvisi ufficiali quando un alimento viene ritirato.

Come difendersi dai rischi alimentari

Nel caso del focolaio statunitense, FDA e CDC invitano consumatori, ristoranti e rivenditori a non consumare l’insalata iceberg richiamata, a gettarla e a sanificare superfici o contenitori entrati in contatto con il prodotto.

Lavare frutta e verdura resta una buona abitudine, ma nel caso della Cyclospora non sempre basta a eliminare del tutto il rischio, soprattutto se il prodotto è già contaminato. Per questo, quando esiste un richiamo ufficiale, la regola è non consumare l’alimento interessato.

In cucina è utile separare prodotti crudi e cotti, lavare mani, taglieri e coltelli, conservare correttamente gli alimenti e rispettare le indicazioni sulle confezioni. Nel caso di insalate pronte o già tagliate, è importante controllare marchio, lotto, date di scadenza e avvisi di richiamo.