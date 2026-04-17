Inseguimento a cavallo tra le strade di New York: il video è virale

Tra grattacieli e Far West: arrivano dall’Upper West Side di Manhattan, New York, le spettacolari immagini di un poliziotto a cavallo che insegue una sospetta scippatrice.

Tutto ha avuto luogo il 15 aprile, quando un agente della polizia di New York in sella al suo cavallo Kelly ha pria individuato e poi inseguito a tutta velocità una donna tra le strade di Manhattan, documentando l’azione con la bodycam indossata sulla divisa.

Alla fine, la borsa rubata è stata recuperata con l’aiuto di un passante e l’agente è riuscito ad ammanettare la donna tenendo le redini.

Pubblicato dalla polizia di New York, in poche ore il video è diventato virale per la sua spettacolarità.

Video tratto da: IPA / KameraOne