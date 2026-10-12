Un inseguimento quantomeno originale quello che ha visto protagonista l’agente Ford a Bestwood, nel Nottinghamshire. Tutto è nato quando il poliziotto ha fermato un’auto per essere passata con il semaforo rosso e ha sentito odore di cannabis provenire dall’interno. Il conducente, vista la mala parata, è sceso dall’auto ed è fuggito nel bosco vicino, con l’agente che ha cercato di inseguirlo a piedi.

Dopo averlo perso di vista, ha notato un’auto di passaggio e ha cortesemente chiesto un passaggio: “Posso salire?”. Di fronte alla richiesta di un uomo in divisa, l’autista ha ovviamente risposto di sì e l’inseguimento è proseguito fino a raggiungere ed arrestare finalmente il sospettato.

Al termine dell’inseguimento la polizia ha recuperato un ingente quantitativo di cannabis e migliaia di sterline in contanti. Non sappiamo se sia stato ricompensato l’autista ‘sequestrato’ dall’agente

Video tratto da: IPA / KameraOne