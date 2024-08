Momenti di paura per uno sciatore spagnolo, sorpreso da una valanga mentre stava scendendo con un fuori pista da una montagna.

Alvaro Penades, questo il nome dell’uomo, ha dovuto decisamente ‘accelerare’ la sua sciata per poi trovare una via laterale per sfuggire alla valanga.

“Stavo sciando su una linea a zigzag e ho dovuto invece andare dritto a tutta velocità per scappare”, ha raccontato l’uomo.

Video tratto da: IPA / @alvaropenades via ARK Media