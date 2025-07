L’intelligenza artificiale affina le sue capacità e diventa sempre più persuasiva. Offre soluzioni d’acquisto personalizzate e spinge i consumatori a fare più acquisto, o comunque a spendere più soldi. Un’inchiesta pubblicata sulla testata americana The Atlantic e ripresa da Time descrive un esperimento avvenuto in una comunità di utenti su Reddit nella quale si sono infiltrati agenti IA per discutere e persuadere i membri a loro insaputa. Di fatto l’intelligenza artificiale è riuscita ad agire con una forma di persuasione occulta che, a livello psicologico, ha portato le persone a fare determinati tipi di scelte.

L’esperimento dei ricercatori

Nell’esperimento descritto dalla testate americane, l’IA ha generato argomentazioni calibrate in funzione della personalità e dei valori profondi degli utenti, rilevati grazie al loro storico online. Una forma di deep tailoring che è riuscita ad agire in modo invisibile nel contenuto, ma efficace a livello psicologico.

In pratica, gli esperti hanno capito che l’intelligenza artificiale può manipolare opinioni e comportamenti in modo potenzialmente dannoso.

I meccanismi di persuasione che Vance Packard, sociologo statunitense attento alle manipolazioni della pubblicità e della psicologia dei consumatori, aveva teorizzato nel 1957 in un saggio diventato bestseller, sono stati incorporati negli algoritmi che sono diventati i nuovi persuasori occulti.

Si presentano come servizi su misura e suggeriscono cosa comprare. Le app usano il rosso per creare urgenza, i suoni delle notifiche imitano riflessi pavloviani, il linguaggio visivo ricalca i vecchi schemi pubblicitari. I persuasori occulti di oggi si travestono da esperienza utente.

Una ricerca del Journal of Consumer Research di pochi mesi fa segnala come il 95% delle decisioni sia mediata da processi inconsci e quindi gli acquisti avvengono a livello inconsapevole. L’intelligenza artificiale si insinua in questo meccanismo e spinge gli utenti a fare determinate scelte.

Come riconoscere e proteggersi dalle truffe legate all’uso dell’IA

Il Movimento Difesa del Cittadino ha pubblicato una guida dettagliata per riconoscere e proteggersi dalle truffe più diffuse legate all’uso dell’IA. Riportiamo i suggerimenti per quanto riguarda le frodi online.

La prima indicazione riguarda le email di phishing segnalando che l’avanzamento dell’IA ha permesso ai truffatori di creare email estremamente convincenti che imitano le comunicazioni di banche, enti governativi o altre entità fidate. Queste email spesso includono link che possono installare malware o portare a pagine web fraudolente per rubare dati sensibili.

Per difendersi è fondamentale controllare con attenzione l’indirizzo email del mittente e ignorare le email che richiedono azioni urgenti o l’ingresso di informazioni personali. Utilizzare strumenti di verifica email e software antivirus aggiornati può offrire un ulteriore livello di protezione.

La seconda indicazione sottolinea come l’IA può essere impiegata per generare grandi volumi di recensioni false, sia positive che possono distorcere la reputazione di prodotti e servizi online, inducendo gli utenti a fare scelte di acquisto errate.

Per evitare di essere truffati è consigliabile consultare recensioni su più piattaforme e sospettare di quelle che presentano formulazioni simili o non dettagliate. Siti web che filtrano attivamente le recensioni false sono preferibili per una ricerca affidabile.

Inoltre l’IA permette la creazione di campagne pubblicitarie mirate estremamente convincenti che possono promuovere prodotti inesistenti o fraudolenti. In questo caso per difendersi è essenziale acquistare da siti web e venditori verificati. Controllate sempre l’autenticità e la reputazione dei venditori prima di effettuare qualsiasi transazione online.