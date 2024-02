L’intelligenza artificiale apre la strada a una fonte di energia pulita e sostenibile tramite un nuovo algoritmo che promette di rivoluzionare il campo della fusione nucleare anche per l’Italia. La scoperta è stata annunciata dal team di ricercatori dell’Università di Princeton e pubblicata su Nature, e non è la sola. La fusione nucleare è stata a lungo considerata una delle soluzioni più interessanti per risolvere le sfide energetiche e ambientali. L’AI ora fa ipotizzare che l’impossibile diventi possibile.

L’AI svela i segreti della fusione nucleare: è un punto di svolta

La fusione nucleare è un processo che coinvolge la fusione di nuclei atomici per generare energia. Mentre la fissione nucleare comporta la divisione di nuclei atomici, la fusione offre il vantaggio di produrre energia senza generare scorie radioattive nocive. Il problema però è il controllo del plasma, lo stato della materia in cui avviene la fusione.

I reattori a fusione sfruttano campi magnetici intensi per contenere e riscaldare il plasma, ma questo è soggetto a instabilità che può compromettere la funzionalità del reattore e la sicurezza del processo.

L’algoritmo del team di Princeton usa l’AI per prevedere e prevenire queste instabilità, consentendo un controllo più preciso e dinamico del processo di fusione dell’energia nucleare.

Qualcosa di simile è stato fatto anche dai ricercatori del Politecnico di Losanna e dell’azienda inglese DeepMind. Gli scienziati hanno sviluppato e testato un algoritmo di autoapprendimento in grado di controllare le bobine magnetiche per produrre una varietà di configurazioni del plasma.

Sia gli esperti di Princeton che di Losanna sperano che la scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, permetta di massimizzare la produzione di energia elettrica in ancora ipotetiche centrali del futuro basate sul principio della fusione nucleare.

Le potenziali applicazioni di questa scoperta potrebbero aprire la strada a una nuova generazione di reattori più efficienti ed economicamente vantaggiosi. La speranza è quella di riuscire a produrre energia pulita e sostenibile.

Energia nucleare in Italia: a che punto siamo e cosa dice la legge

In Italia il tema dell’energia nucleare è stato per lungo tempo molto dibattuto, fino ad arrivare al termine degli anni Novanta con la chiusura delle quattro centrali nucleari italiane. Attualmente il Belpaese sta tornando all’idea d’investire sul nucleare, in particolare di quarta generazione, ovvero l’ultima generazione degli impianti di questo tipo.

In realtà, il nucleare nel mondo è arrivato alla seconda generazione, a esclusione di alcuni impianti definiti di terza generazione, corrispondenti a maggiori prestazioni e ad un più elevato livello di sicurezza, ma non ancora predisposti per la quarta generazione.

In Italia le criticità riguardano la sicurezza e la convenienza dell’investimento. Per quanto riguarda il primo punto, gli impianti di terza generazione, oggi attivi e funzionanti, sono considerati sicuri e privi di rischi considerevoli e i futuri impianti di quarta generazione si atterranno a standard molto più severi e precisi.

Esiste però un potenziale rischio di cui i paesi che utilizzano il nucleare devono tenere conto: è la possibilità che le tecnologie studiate per produrre energia, così come i materiali stessi, vengano in qualche modo convertiti ad uso bellico e militare.

L’Italia è centrale per la fusione nucleare: l’AI velocizzerà il processo

In Italia sono comunque già attivi vari progetti per lo sviluppo di tecnologie connesse alla fusione nucleare che interessano diverse aree come il blanket, ovvero il mantello di un reattore, il ciclo del combustibile, la superconduttività e la neutronica.

In fase di attivazione c’è anche un supercomputer di ultima generazione per studiare come generare energia dalla fusione nucleare, che grazie all’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe portare il nostro Paese tra quelli più all’avanguardia al mondo.

Siamo infatti secondi in Europa solo dopo la Germania: Berlino sta puntando tanto sulle nuove tecnologie green. Anche la Penisola potrebbe diventare un’eccellenza globale in materia di produzione energetica, a patto di sfruttare bene le risorse economiche e le opportunità che i nuovi avanzamenti informatici sono in grado di offrire.