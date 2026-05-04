Internazionali d'Italia, Roma si illumina di tennis con Sinner alla Fontana di Trevi

Roma rafforza il legame tra sport e patrimonio artistico grazie a un’iniziativa che accompagna gli Internazionali BNL d’Italia oltre i confini del Foro Italico, dove si svolgerà il torneo dal 5 al 17 maggio.

Nel cuore della capitale, la Fontana di Trevi diventa protagonista di un progetto visivo serale capace di unire intrattenimento, cultura e promozione del territorio. Fino al 10 maggio, il celebre monumento barocco ospita un articolato spettacolo di videoproiezioni artistiche che animano la facciata, trasformandola in una scenografia dinamica ispirata al grande tennis internazionale: tra le immagini proiettate, anche quelle di Jannik Sinner, grande protagonista di questa stagione con ben quattro Masters 1000 vinti nel 2026.

L’iniziativa rientra in una strategia più ampia che punta a rendere il torneo un evento diffuso, coinvolgendo diversi luoghi simbolo della città e ampliando l’esperienza per residenti e visitatori. Le proiezioni sono state progettate con particolare attenzione alla tutela e alla fruibilità del sito.

Il flusso turistico non subisce limitazioni e il pubblico può continuare ad ammirare liberamente uno dei capolavori più riconoscibili di Roma. Nei momenti di pausa tra una sequenza e l’altra, infatti, l’illuminazione tradizionale restituisce integralmente la maestosità dell’opera progettata da Nicola Salvi. Restano così perfettamente visibili gli elementi distintivi della composizione: la figura centrale di Oceano, il carro a forma di conchiglia e l’imponente struttura architettonica che richiama un arco trionfale.

Il risultato è un equilibrio riuscito tra innovazione tecnologica e rispetto per il valore storico-artistico del monumento. Con questa operazione, Roma conferma la propria capacità di integrare grandi eventi sportivi con il proprio immenso patrimonio culturale, offrendo un’esperienza immersiva che valorizza l’identità della città e rafforza l’attrattività internazionale della manifestazione.