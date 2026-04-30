Intervista in diretta: all'improvviso il crollo investe tutti

Intervista con imprevisto: durante una diretta, un edificio di due piani è crollato improvvisamente, generando un’onda d’urto che ha investito un funzionario e una troupe televisiva a pochi metri di distanza.

L’incidente è avvenuto a Campos dos Goytacazes, nello stato brasiliano di Rio de Janeiro mentre il vicesegretario della Protezione Civile, Edson Pessanha, stava parlando con Inter TV RJ dell’edificio gravemente danneggiato da un incendio il giorno precedente.

Senza preavviso, la struttura, già indebolita, ha ceduto improvvisamente, crollando alle loro spalle. Le immagini mostrano Pessanha in fuga per mettersi in salvo mentre l’edificio, un ex gommista abbandonato lungo la BR-101, si disintegra pochi istanti dopo l’inizio dell’intervista. Va dato atto al cameraman di aver continuato a filmare e, nonostante il drammatico crollo, nessuno è rimasto ferito.

Le autorità hanno confermato che il sito era già stato evacuato e dichiarato inagibile in seguito all’incendio. Non è stato reso noto se l’intervista si stesse svolgendo in una zona di sicurezza designata.

L’incendio era scoppiato il giorno prima nell’edificio abbandonato da tempo, costringendo i vigili del fuoco a combattere le fiamme per ore. Tuttavia, i soccorritori hanno successivamente avvertito che l’incendio non poteva essere completamente spento a causa della grande quantità di materiale combustibile ancora presente all’interno.

La Protezione Civile ha quindi ispezionato l’edificio e ne ha ordinato la demolizione a causa del grave rischio strutturale.

Prima del crollo, diverse persone avrebbero tentato di entrare nel sito per rimuovere detriti metallici, presumibilmente per venderli come rottame, ma sono state fermate dalle autorità.

L’incidente ha anche causato gravi disagi sulla vicina autostrada BR-101, dove il traffico è stato costretto a procedere a singhiozzo nella notte di domenica. Al suo apice, la coda si estendeva per oltre 10 chilometri in entrambe le direzioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne