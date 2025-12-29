La notte di Capodanno sono tante le tradizioni da rispettare per fare in modo che il nuovo anno sia prospero e fortunato. Se le lenticchie portano soldi, per avere fortuna in amore c’è una regola da seguire: indossare intimo di colore rosso. Molti rispettano questo rituale, ma pochi conoscono la sua reale origine.

Perché si indossa intimo rosso a Capodanno

Per capire da dove arriva la tradizione d’indossare intimo rosso, bisogna risalire all’Antica Roma. All’epoca il Capodanno cadeva a marzo e il rosso era indossato dai legionari e dalle classi alte come amuleto protettivo poiché questo colore simboleggiava potere e salute.

Il rosso è il colore per eccellenza del sangue e del fuoco, nella mitologia rappresentava il dio della guerra e indossarlo significava metaforicamente “armarsi” di forza e vigore per affrontare con successo i dodici mesi a venire.

Secondo la tradizione latina, fin dal primo ventennio avanti Cristo, l’avvento di un nuovo anno veniva celebrato con un drappo rosso, considerato da sempre il colore del potere, del cuore, della fertilità e dunque della fortuna.

Nel Medioevo questo colore si è trasformato in un’arma per scacciare le streghe e le maledizioni. Le credenze popolari ritenevano che nascondere un lembo di stoffa rossa sotto i vestiti potesse assicurare protezione spirituale contro esseri malvagi.

Oltre all’Occidente, il colore di Marte è considerato portatore di fortuna anche in Oriente, in particolare in Cina.

Nel Paese, l’origine della credenza è legata alla leggenda del mostro Nian che, proprio durante il passaggio d’anno, veniva scacciato grazie al rumore e, appunto, alla vista del rosso.

Questa vibrazione cromatica è poi diventata sinonimo di abbondanza e prosperità.

Le regole della tradizione sull’intimo rosso a Capodanno

Nel corso degli anni, la simbologia legata al colore rosso di è trasformata in un vero e proprio rituale con le sue regole ferree per inaugurare il nuovo anno.

Per prima cosa, l’intimo rosso da indossare non dovrebbe essere acquistato per sé, ma bisogna riceverlo in regalo da qualcun altro. In questo modo il capo d’abbigliamento si trasforma in un simbolo di affetto e protezione verso l’altra persone.

Per completare il rito di purificazione, la tradizione vorrebbe che quella biancheria venisse gettata il mattino del primo gennaio, a indicare che il vecchio anno si è definitivamente concluso e può essere lasciato alle spalle.

L’intimo rosso è sintomatico di forza, fertilità e virilità, proprio per questa lettura è associato a valori positivi e all’avere fortuna in amore. Questa tonalità è oggi collegata, in particolare, alla sfera della passione e della sensualità.

Dietro all’atto di indossare intimo rosso si nasconderebbe anche un significato psicologico importante, equivarrebbe a un modo per dire a se stessi che si è pronti a vivere il nuovo anno con potenza, passione e curiosità rispetto alle novità che arriveranno.

Vestirsi di rosso aumenterebbe l’autostima e ci farebbe sentire più forti e pronti ad affrontare le incertezze del futuro con positività e fiducia in se stessi.

Che si creda o meno alla superstizione, indossare intimo rosso, insieme al mangiare lenticchie e dodici chicci d’uva allo scoccare della mezzanotte, sono gesti tradizionali che si compiono a Capodanno che rendono ancora più unite le persone nei festeggiamenti della notte di San Silvestro.