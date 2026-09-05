L’inverno 2026-2027 potrebbe essere condizionato da uno dei più importanti fenomeni climatici degli ultimi anni. Si tratta di El Niño, che nelle ultime settimane si è rafforzato sul Pacifico tropicale e, secondo gli aggiornamenti della World Meteorological Organization (WMO), è destinato a intensificarsi ulteriormente nei prossimi mesi. Le previsioni indicano infatti una probabilità vicina al 100% che il fenomeno persista fino a febbraio 2027 e che raggiunga una fase di intensità molto forte verso la fine dell’anno. Per l’Italia, però, la situazione è più complessa. El Niño non agisce direttamente sul nostro Paese, ma può modificare la circolazione atmosferica a grande distanza dal Pacifico attraverso le cosiddette teleconnessioni. Per questo motivo è ancora presto per stabilire con certezza come saranno dicembre, gennaio e febbraio. Le prime indicazioni fanno pensare a un inverno potenzialmente più mite della media e con meno frequenti irruzioni di aria fredda, ma non significa che il freddo, il gelo o la neve siano destinati a scomparire. Lo scenario resta dunque aperto e dovrà essere seguito attraverso i prossimi aggiornamenti delle previsioni stagionali.

El Niño si rafforza e guarda all’inverno

El Niño è una delle due principali fasi dell’oscillazione climatica ENSO e si manifesta con un anomalo riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale centrale e orientale. Il fenomeno è naturale e si presenta generalmente ogni due-sette anni, con effetti che possono propagarsi ben oltre la regione in cui nasce. La sua influenza è legata soprattutto alla capacità di modificare la circolazione atmosferica e, di conseguenza, la distribuzione delle temperature e delle precipitazioni in diverse aree del pianeta.

Quello che rende particolarmente interessante l’inverno 2026-2027 è l’intensità prevista dell’episodio. La WMO ha confermato che El Niño si è ormai pienamente diffuso e che le temperature delle acque del Pacifico tropicale sono eccezionalmente elevate. I modelli concordano su un ulteriore rafforzamento nei prossimi mesi, con il raggiungimento di un’intensità molto forte e un possibile picco verso la fine del 2026. L’organizzazione meteorologica prevede inoltre che il fenomeno continui a influenzare il clima mondiale anche nei primi mesi del 2027.

Le conseguenze non saranno uguali ovunque. Un punto fondamentale sottolineato dagli esperti è infatti che la maggiore intensità di El Niño non equivale automaticamente a effetti più estremi in ogni singolo Paese. Il fenomeno può aumentare la probabilità di cambiamenti significativi nelle temperature e nelle precipitazioni, ma il risultato concreto dipende dalla combinazione con altri elementi della circolazione atmosferica.

Ed è proprio qui che entra in gioco l’Italia. Il nostro Paese si trova molto lontano dall’area del Pacifico interessata direttamente dal fenomeno e gli eventuali effetti arrivano attraverso modifiche della circolazione atmosferica. Secondo le prime analisi disponibili, tra autunno e inverno le teleconnessioni legate a El Niño potrebbero favorire condizioni mediamente più miti sull’Europa e ridurre la frequenza delle tipiche irruzioni fredde verso il Mediterraneo.

In Italia possibile inverno mite, ma il freddo non è escluso

Le prime proiezioni per la stagione fredda delineano quindi uno scenario che potrebbe essere caratterizzato da temperature superiori alla media in diverse zone d’Europa. Anche sull’Italia l’ipotesi prevalente sembra orientata verso un inverno nel complesso mite, ma questa indicazione non deve essere interpretata come una previsione dettagliata del tempo che farà giorno per giorno.

Le previsioni stagionali, infatti, descrivono tendenze e probabilità su periodi molto lunghi e non possono stabilire oggi quando arriverà una singola ondata di gelo o se una determinata città vedrà la neve. Anche con un El Niño molto intenso possono verificarsi brevi periodi caratterizzati da temperature rigide, irruzioni di aria artica o continentale e nevicate. La questione centrale sarà capire come il fenomeno interagirà con altri grandi protagonisti della circolazione atmosferica dell’emisfero settentrionale, tra cui il vortice polare e la NAO.

Per questo l’ipotesi di un inverno mite non deve essere confusa con quella di un inverno necessariamente stabile o asciutto. El Niño può modificare la circolazione atmosferica e i regimi delle precipitazioni su scala globale, aumentando in alcune aree il rischio di piogge intense e in altre quello di siccità. La stessa WMO avverte che un episodio molto forte può produrre importanti cambiamenti nei modelli di temperatura e precipitazione e aumentare il rischio di eventi meteorologici estremi.

Per l’Italia, dunque, la parola chiave resta incertezza. Il segnale di El Niño è ormai molto forte e rappresenta uno degli elementi più importanti da tenere sotto osservazione in vista della prossima stagione fredda. Tuttavia, trasformare questo segnale in una previsione precisa per l’inverno italiano sarebbe prematuro. Saranno i prossimi aggiornamenti dei modelli stagionali, insieme all’evoluzione del vortice polare e degli altri indici atmosferici, a chiarire se il 2026-2027 sarà davvero un inverno più mite della norma.

Una cosa, però, appare già evidente: El Niño potrebbe essere uno dei grandi protagonisti climatici della stagione. Con il fenomeno destinato a raggiungere una fase molto forte proprio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, l’attenzione degli esperti sarà puntata soprattutto sulla sua capacità di modificare la circolazione atmosferica globale. Per sapere che cosa questo significherà concretamente per l’Italia bisognerà ancora aspettare.