E’ diventato virale sui social un video girato nell’Università di Teheran, in Iran, che riprende una ragazza iraniana che si spoglia per protesta contro la polizia dell’Università.

La studentessa era stata richiamata all’ordine perché non indossava l’Hijab. Nel video la ragazza cammina in reggiseno e mutande nel cortile dell’Islamic Azad University finché non viene arrestata.

Immagini X Masih Alinejad