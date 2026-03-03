VIDEO
NOTIZIE 03 MARZO 2026

Iran, un pilota di caccia israeliano schiva un missile iraniano nei cieli di Teheran

In un video speciale, un pilota di caccia israeliano dell’IDF (Israel Dfence Force, le Forze di Difesa Israeliane) che vola nei cieli di Teheran, in Iran, schiva un missile iraniano lanciato contro di lui.

“C’è un altro lancio, ci sta spingendo fuori rotta, salendo sopra le nuvole”, si sente pronunciare. Finora, l’Aeronautica Militare israeliana ha effettuato circa mille (1.000) missioni di combattimento nei cieli dell’Iran.

Nella clip, il filmato di un pilota di caccia che schiva un missile iraniano lanciato contro di lui.

