NOTIZIE 04 MARZO 2026

Iran, video sugli attacchi con la "Macarena" in sottofondo

Sull’account ufficiale della Casa Bianca è comparso un video in cui si vedono alcuni momenti dell’operazione “Epic fury” contro l’Iran con una musica in sottofondo che richiama le prime note della celebre hit del 1993 “Macarena”.

Nel reel di pochi secondi si vedono i caccia militari decollare e sganciare bombe su Teheran, al rallentatore. La maggior parte dei commenti ironizza sulla scelta musicale. “Non posso credere che la ‘Macarena’ èdiventata la colonna sonora della Terza Guerra Mondiale”, scrive un utente.

