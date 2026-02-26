Per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha chiamato sul palco dell’Ariston Irina Shayk. La sua storia personale inizia a Yemanzhelinsk, nella regione russa di Chelyabinsk, in una famiglia segnata dal lavoro in miniera del padre.

Le radici: un’infanzia senza privilegi

Irina Shayk è cresciuta in un contesto rurale, in un ambiente in cui il cibo non era scontato e il lavoro rappresentava una necessità quotidiana. Il padre lavorava sotto terra, la madre insegnava pianoforte. In casa non c’erano agi: niente automobile, una televisione in bianco e nero che spesso non funzionava, lunghi tragitti a piedi per raggiungere il campo dove la famiglia coltivava verdure per sopravvivere e affrontare l’inverno.

Il primo punto di svolta arriva nel 2004, quando a 18 anni vince il concorso “Miss Chelyabinsk”. Dopo quell’esperienza viene indirizzata verso un’agenzia e si trasferisce a Mosca per iniziare a lavorare come modella. La sua ascesa internazionale comincia nel 2007: viene scelta come volto di Intimissimi e debutta nello Sports Illustrated Swimsuit Issue. Nel 2011 appare sulla copertina della stessa rivista, diventando la prima modella russa a ottenere quel risultato.

Dalle passerelle dell’alta moda alle copertine più prestigiose

All’anagrafe è Irina Valeryevna Shaykhlislamova e con il nome abbreviato in Irina Shayk ha conquistato la moda internazionale. Nel corso degli anni ha lavorato con marchi di alto profilo come Victoria’s Secret, Guess, Armani Exchange, Lacoste e molti altri, comparendo su una miriade di copertine internazionali tra cui Tatler Russia, Cosmopolitan Spain e GQ Mexico. Nel 2012 è stata presente su più di una dozzina di copertine di Cosmopolitan in tutto il mondo e ha sfilato sulle passerelle delle principali settimane della moda. La rivista Models.com l’ha inserita nella lista dei “New Supers” nel 2022, riconoscendola come uno dei volti più influenti e duraturi del fashion system contemporaneo. Lo scorso gennaio ha compiuto 40 anni.

Madre single e professionista: l’equilibrio con il suo ex e il palco dell’Ariston

Irina è madre di Lea, nata dalla relazione con l’attore Bradley Cooper. Intervistata dal Corriere della Sera in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice, si è definita una madre single che concilia lavoro e vita privata. Del rapporto con l’ex compagno ha parlato come di un equilibrio possibile quando entrambe le parti lo vogliono. Il valore che ha dichiarato di voler trasmettere alla figlia è l’empatia: trattare gli altri come si vorrebbe essere trattati. La sua presenza all’Ariston si inserisce nell’ultima edizione del Festival che porta la firma di Carlo Conti, direttore artistico che negli anni ha saputo valorizzare percorsi molto diversi tra loro: ecco i talenti scoperti da Carlo Conti al Festival di Sanremo.

Irina ha raccontato che l’Italia per lei è una seconda casa. Conosce la storia del Festival, nato negli anni ’50 e poi diventato modello per l’Eurovision. Ha studiato pianoforte per sette anni, ha cantato in un coro, ma ha ammesso con ironia di non sentirsi sicura nel leggere le note. Tra i brani che sceglierebbe ci sono “Acqua e sale” di Mina e Adriano Celentano e “La cura” di Franco Battiato. All’Ariston è arrivata con una carriera costruita tra passerelle internazionali e copertine. Il percorso che l’ha portata fin qui parte però da un contesto molto diverso, che lei stessa cita con orgoglio quando racconta le proprie origini.