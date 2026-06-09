L’8 giugno un forte terremoto ha provocato vittime e feriti nelle Filippine. Il sisma si è verificato nel sud dell’arcipelago con danni, in particolare, nella città di General Santos, sull’isola di Mindanao. Paura anche per il cast de L’Isola dei Famosi che si trova appunto nelle Filippine. Ad aggiornare sulla situazione è stata la stessa conduttrice dell’edizione 2026, Selvaggia Lucarelli, che ha rassicurato sul fatto che il set è lontano dall’epicentro del sisma.

Il messaggio di Selvaggia Lucarelli dopo il sisma nelle Filippine

“Iniziamo serenamente”, ha scritto Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram documentando il viaggio che la porta a destinazione per il reality Mediaset.

“Vado a condurre l’Isola nelle Filippine”, ha fatto sapere il personaggio televisivo nella sua newsletter, delineando le tappe e la complessa gestione organizzativa della trasferta che durerà fino a luglio inoltrato.

Le riprese del reality dureranno infatti un mese e mezzo e la missione ha avuto inizio con il lungo volo transoceanico fino a Hong Kong per lo scalo, poi il trasferimento a Manila e infine lo spostamento verso l’isola, meta finale.

“Sto leggendo articoli allarmistici e imprecisi. L’Isola dei Famosi è in una location distante dal terremoto. Le Filippine sono formate da 7000 isole, non sono le Eolie”, ha fatto sapere Lucarelli rassicurando fan e familiari dei partecipanti al reality show.

Cosa si sa sull’Isola dei Famosi 2026

Il cast de l’Isola dei Famosi 2026 attualmente starebbe alloggiando in un villaggio turistico vicino all’isola nelle Filippine in cui andranno a vivere i naufraghi.

Non si conosce ancora il nome esatto della location, in ogni caso si tratterebbe di una zona lontana da Mindanao, dove si è verificato il terremoto.

Anche riguardo al possibile rischio tsunami, la situazione sarebbe rientrata e non ci sarebbero allarmi. A condurre il reality è appunto Selvaggia Lucarelli, dopo voci che avevano parlato di Belen Rodriguez. Torna anche Alvin nel ruolo di inviato dalla Palapa.

In merito agli opinionisti in studio, non ci sono notizie certe. Si parla di Simona Ventura che potrebbe essere opinionista unica, ma non c’è ancora nulla di ufficiale.

Le indiscrezioni sui possibili naufraghi fanno i nomi di Alex Caniggia, Claudia Peroni, Daniele Iaià, Eva Grimaldi, Francesco Chiofalo, Francesco Nozzolino, Il Musazzi, Luca Onestini, Martina Maggiore, Michelle Veronesi, Pasquale Laricchia, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Zeudi Di Palma.

Al momento però si tratta solo di voci non confermate, la certezza su chi fa parte del cast si avrà alla presentazione ufficiale della nuova edizione, quando verrà rivelata anche la data di partenza del programma.

Per la prima volta, il reality è completamente registrato quindi senza dirette e televoto. Le registrazioni dell’Isola sarebbero iniziate il 12 giugno e si dovrebbero protrarre fino al 20 luglio.

L’edizione 2026 dovrebbe essere composta da undici puntate e la messa in onda è prevista in autunno tra settembre e ottobre.

In ogni puntata uno o due naufraghi lasciano il gioco seguendo un regolamento completamente rinnovato, che prevede eliminazioni dirette decise dalla produzione, nomination espresse dai concorrenti e prove di abilità.

La produzione, in totale autonomia, può inoltre decidere se attivare l’opzione dell’Ultima Spiaggia, dove i concorrenti eliminati possono continuare la loro avventura in attesa di un eventuale ripescaggio o dell’eliminazione definitiva.