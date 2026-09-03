Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto non è ancora definito nei dettagli, ma il nome della possibile conduttrice ha già acceso il dibattito. Al centro ci sono Iva Zanicchi, volto storico del programma, e Samira Lui, indicata tra le ipotesi più forti per guidare una nuova edizione del quiz di Mediaset. A rendere tutto più interessante è stata una frase della cantante e conduttrice, che si è rivolta direttamente alla showgirl: “Non ti permettere di scipparmi Ok, il prezzo è giusto“.

La frase di Iva Zanicchi a Samira Lui

Iva Zanicchi è tornata sull’ipotesi Samira Lui in un’intervista a NuovoTV, commentando con il suo stile diretto la possibilità che il programma possa ripartire con un nuovo volto femminile. Le sue parole hanno subito fatto rumore, anche perché arrivano dopo dichiarazioni più concilianti: in passato Zanicchi si era detta disponibile ad affiancare Samira in una nuova versione del format, definendosi una sorta di presenza più esperta.

La frase, certamente, può essere letta come una battuta, ma anche come il segnale di un suo legame ancora fortissimo con il programma… Ok, il prezzo è giusto non è stato un titolo qualunque nella sua carriera: per anni è stato uno dei quiz più riconoscibili della televisione italiana e Iva Zanicchi ne è stata il volto più iconico.

Perché Samira Lui è tra i nomi in corsa

Il nome di Samira Lui è emerso dopo il successo de La ruota della fortuna, dove ha affiancato Gerry Scotti conquistando visibilità e simpatia del pubblico. L’idea di affidarle il programma nascerebbe dalla volontà di rinfrescare un format storico senza spezzare il legame con il pubblico tradizionale. Proprio per questo, l’ipotesi di una co-conduzione con Iva Zanicchi resta una delle più interessanti, almeno sulla carta. Da una parte ci sarebbe il volto storico del quiz, dall’altra una figura tv più recente.

Samira, dal canto suo, ha già mostrato pubblicamente stima per Zanicchi. In una puntata de La ruota della fortuna aveva indossato le pantofole, richiamando uno degli elementi più ricordati dello stile televisivo di Iva. Un gesto che sembrava più un omaggio che una sfida.

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto

Il possibile ritorno di Ok, il prezzo è giusto rientra nella più ampia operazione nostalgia che negli ultimi tempi ha riportato in televisione diversi format del passato. Dopo il rilancio de La ruota della fortuna, anche il quiz basato sui prezzi dei prodotti potrebbe trovare spazio nei palinsesti Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi aveva già confermato l’acquisizione del titolo e l’intenzione di fare un esperimento, ma al momento non risultano ufficializzati tempi, modalità e cast. La trasmissione non è ancora tornata e non c’è nulla di certo, ma la discussione sulla conduzione è già iniziata. E, come spesso accade con programmi molto amati, la scelta del volto non è un dettaglio. Per il pubblico storico, Iva Zanicchi rappresenta una parte essenziale dell’identità del quiz.

Il legame di Iva Zanicchi con il quiz

Iva Zanicchi ha condotto Ok, il prezzo è giusto dal 1987 al 2000, trasformandolo in uno dei programmi simbolo della sua carriera tv. Prima ancora era già una cantante amatissima, ma quel format le ha permesso di entrare ogni giorno nelle case degli italiani con una familiarità diversa. Il suo modo di condurre, spontaneo e diretto, ha contribuito a rendere il programma riconoscibile. Per questo l’idea di un ritorno senza di lei può apparire, ai suoi occhi e a quelli di molti telespettatori, come una scelta difficile da digerire.

La domanda resta aperta: Iva Zanicchi stava scherzando o ha voluto mandare un messaggio preciso? Probabilmente entrambe le cose. Il legame con Ok, il prezzo è giusto è reale e non sorprende che rivendichi un ruolo nel possibile ritorno del programma.