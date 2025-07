Jamie Lee Curtis è stata scelta per interpretare Jessica Fletcher nel reboot cinematografico di ‘Murder, She Wrote’, noto in Italia come La ‘Signora in Giallo’. Si tratta di uno dei ruoli più iconici della televisione americana, che per oltre un decennio ha avuto il volto e la voce di Angela Lansbury. La serie originale, andata in onda dal 1984 al 1996, è stata un successo globale, trasmessa in oltre 60 paesi e diventata negli anni un cult del genere mystery.

Il nuovo progetto cinematografico è attualmente in fase di sviluppo. La sceneggiatura è firmata da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, già note per il film ‘Dumb Money’. La produzione è invece affidata a un team di alto profilo: Phil Lord e Christopher Miller (già dietro a successi come ‘The Lego Movie’ e 21 ‘Jump Street’) insieme ad Amy Pascal, storica produttrice di ‘Spider-Man: No Way Home’ e ‘Little Women’.

Curtis ha confermato pubblicamente il suo coinvolgimento nel progetto durante un evento legato al lancio del film ‘Freakier Friday’, sequel della commedia cult in cui recita al fianco di Lindsay Lohan. Ha specificato che le riprese non sono ancora iniziate, ma che la macchina è in moto. La pellicola non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma secondo le previsioni più attendibili potrebbe arrivare nelle sale nel 2026, anche a causa degli impegni dell’attrice, attualmente coinvolta in numerose altre produzioni.

Jamie Lee Curtis: la nuova Signora in Giallo

Jamie Lee Curtis, classe 1958, ha costruito la sua carriera tra cinema horror, commedie e film drammatici. È nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Laurie Strode nella saga di Halloween, ma ha saputo reinventarsi negli anni con grande intelligenza. Di recente ha ottenuto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in ‘Everything Everywhere All At Once’, dimostrando una versatilità rara nel panorama hollywoodiano.

La scelta di affidarle il personaggio di Jessica Fletcher non è casuale: Curtis possiede il carisma, la credibilità e la presenza scenica per affrontare un ruolo tanto amato quanto delicato. La sfida sarà proprio quella di dare nuova vita a un’icona, mantenendone l’essenza ma adattandola al linguaggio e al gusto del pubblico contemporaneo. L’attrice ha dichiarato di voler rendere omaggio allo spirito originale della serie, ma con uno sguardo personale e attuale.

L’eredità immortale di Angela Lansbury

Angela Lansbury ha interpretato Jessica Fletcher con eleganza, rigore e un’incredibile forza comunicativa. All’epoca dell’inizio della serie aveva già 59 anni e un curriculum impressionante tra cinema, teatro e televisione. ‘La Signora in Giallo’ ha segnato una svolta nella rappresentazione femminile sul piccolo schermo: Fletcher era una donna intelligente, autonoma, rispettata e mai ridotta a un semplice stereotipo.

Lansbury era anche molto attenta all’ambiente di lavoro. Era nota per prendersi cura del cast, in particolare degli attori più anziani e per partecipare attivamente anche agli aspetti creativi della serie, come i costumi e la caratterizzazione del personaggio. Questo livello di coinvolgimento ha contribuito a rendere Jessica Fletcher una figura iconica, amata da intere generazioni.

Ora, il compito di raccogliere questa eredità passa a Jamie Lee Curtis. Alcuni fan hanno accolto la notizia con entusiasmo, altri con più prudenza, suggerendo alternative come Viola Davis o Laura Linney. Il team produttivo è apparso compatto e convinto della scelta, pronto a dare nuova vita alla ‘Signora in Giallo’ con un approccio moderno ma rispettoso del passato.

In un panorama cinematografico dove il revival è all’ordine del giorno, questa operazione potrebbe rilanciare un franchise storico, attirando sia i nostalgici sia un pubblico nuovo. La vera domanda resta aperta: Jamie Lee Curtis saprà essere all’altezza del mito costruito da Angela Lansbury?