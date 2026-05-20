Sta facendo il giro dei social il video di Jannik Sinner che è entrato in campo agli Internazionali di Roma con una bambina gioiosa e sorridente. Il campione doveva sfidare nella semifinale al Foro Italico Daniil Medvedev che, entrando sulla terra rossa prima di lui, stava prendendo la mano della piccola Sofia. Nelle immagini si vede la bimba che, perplessa, sembra ritrarsi mentre qualcuno indica all’atleta l’altro bambino alla sua destra. Quando poi è arrivato il tennista italiano, l’emozione di Sofia ha conquistato tutti, ma i genitori hanno spiegato anche un’altra faccia della medaglia.

Jannik Sinner e l’emozione di Sofia

Quando Jannik Sinner ha preso la mano di Sofia per l’ingresso in campo, la bambina ha iniziato a saltellare, sorridendo e visibilmente felice. La piccola ha realizzato il sogno di accompagnare il suo idolo e la sua gioia ha conquistato il pubblico.

Sofia è una paziente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ed è entrata in campo con un foulard blu a pois e il cappellino in testa. Vedendo l’emozione della piccola, anche Sinner si è commosso.

In conferenza stampa, il campione ha parlato dell’importanza dell’ingresso in campo con i bambini in cura negli ospedali romani.

“A volte noi tennisti non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. A Roma vengono coinvolti anche ragazzini che hanno problemi di salute. Spesso riesci a farli felici veramente con piccoli gesti, che ti cambiano un po’ il punto di vista”, ha detto il tennista.

Il messaggio dei genitori di Sofia

La mamma di Sofia ha ringraziato l’ospedale e, in un post sui social, ha raccontato qualcosa di più sulla dolcissima figlia. “Quanto accaduto in questi giorni ha profondamente scosso i nostri cuori”, ha scritto la mamma della bambina aggiungendo un ringraziamento a coloro che “hanno provato un’emozione intensa, da far pensare che il mondo è anche fatto di questo, nonostante tutto”.

“Sofia, una forza disarmante che ha stravolto il mondo intero – ha raccontato la madre – ma dietro a quel sorriso cela un lato scuro e tortuoso. Dietro al sorriso e al balletto di una principessa, c’è una lunga e difficile battaglia contro un mostro più grande di LEI. Sappiate però che tutto questo da sola non lo poteva affrontare, e per questo motivo sentiamo il dovere di ringraziare in modo speciale e profondo l’ospedale Bambino Gesù”.

La donna ha parlato dei bambini guerrieri e dei genitori coraggio che “sono diventati la nostra seconda casa. Abbiamo avuto modo di conoscere chi come noi ha potuto toccare con mano la paura, il dolore e la sofferenza di vedere un figlio star male”. La mamma di Sofia ha spiegato che stanno “combattendo una battaglia difficile, di quelle che fanno tremare i polsi, ma sapere che medici e infermieri sono, e sono sempre stati, instancabilmente al nostro fianco, ci fa guardare avanti con speranza”.

Il Bambino Gesù ha spiegato che più di 20 bambini e bambine seguiti in ospedale hanno fatto il loro ingresso in campo agli Internazionali di Roma mano nella mano con i propri beniamini. Questo piccolo gesto dei campioni di tennis ha regalato una giornata speciale, piena di emozioni, ai piccoli e anche agli spettatori con le famiglie dei bimbi in cura nel nosocomio che hanno potuto condividere qualche ora di gioia e spensieratezza fuori dalle corsie del reparto pediatrico.