Prima di entrare in campo per il suo debutto all’Erste Bank Open di Vienna, Jannik Sinner ha catturato l’attenzione dei tifosi con un gesto insolito. Il tennista altoatesino si è fatto passare una crema dal suo staff, l’ha spalmata sul petto e poi anche tra naso e bocca. Un piccolo rituale che ha suscitando una domanda semplice ma irresistibile: che cos’è quella pomata e a cosa serve davvero?

Dietro a un gesto apparentemente banale, si nasconde in realtà una routine studiata nei minimi dettagli. Sinner, come molti altri professionisti, non lascia nulla al caso nella fase di preparazione pre-partita, e quella crema non è certo una scelta casuale.

A cosa serve la pomata usata da Sinner

Sebbene il tennista non abbia mai rivelato ufficialmente il contenuto del tubetto, le ipotesi più accreditate parlano di una pomata decongestionante, simile al Vicks Vaporub. Questo tipo di balsamo, oltre a donare una piacevole sensazione di freschezza, aiuta a liberare le vie respiratorie e a migliorare la respirazione durante lo sforzo fisico, un vantaggio importante per chi gioca in ambienti chiusi come quelli di Vienna.

Altri osservatori, invece, ritengono che possa trattarsi di una crema antinfiammatoria a base di Arnica, ideale per prevenire dolori muscolari o piccole infiammazioni dovute agli sforzi intensi. In questo caso, la pomata avrebbe una doppia funzione: fisica e mentale. Alcuni balsami, infatti, grazie ai loro aromi, riescono a stimolare il sistema nervoso e favorire la concentrazione. È probabile, quindi, che il gesto di Sinner di toccarsi anche la zona tra naso e bocca non sia solo un’abitudine, ma una strategia per respirare meglio e restare lucido.

Quel piccolo rituale pre-partita, dunque, non è un rituale scaramantico, ma una cura meticolosa del dettaglio, in pieno stile Sinner.

Come si prepara il campione di tennis

La pomata è solo uno dei tanti strumenti del suo arsenale. Sinner, infatti, è noto per la sua attenzione maniacale alla preparazione fisica e al benessere della pelle, fondamentale per chi trascorre ore sotto il sole o sul cemento.

Tra i prodotti che non mancano mai nel suo borsone ci sono le creme solari ad alta protezione, indispensabili per evitare irritazioni durante gli allenamenti all’aperto, e le pomate antifrizione a base di pantenolo, utili per prevenire le vesciche ai piedi causate dai movimenti rapidi e dall’attrito. Si tratta di prodotti comuni e assolutamente sicuri, usati persino per la cura dei neonati.

Per il riscaldamento muscolare, invece, Sinner si affida spesso a balsami e gel con Arnica o Artiglio del diavolo, due ingredienti naturali noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Questi prodotti aiutano a preparare i muscoli e i legamenti, riducendo il rischio di contratture e dolori durante il match.

Dietro ogni colpo vincente, insomma, c’è un lavoro minuzioso fatto di attenzioni, abitudini e piccoli gesti. La pomata usata da Sinner non è solo una curiosità da spogliatoio: è il simbolo di un approccio professionale e consapevole, dove nulla è lasciato al caso.