Il malore di Jannik Sinner al Roland Garros durante il match contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del campionato parigino ha fatto preoccupare i tifosi. Non è la prima volta che il numero 1 del tennis sta poco bene in campo. Già a gennaio, le alte temperature di Melbourne, gli avevano fatto rischiare di uscire prematuramente dal torneo a causa di crampi e della disidratazione. Dopo una breve vacanza in Sardegna con la fidanzata Laila, l’altoatesino ha deciso di sottoporsi a dei controlli medici per verificare le sue condizioni di salute e fisiche.

I controlli in ospedale di Jannik Sinner

Invece di affidarsi al consueto J Medical Center di Torino, il campione ha deciso di andare all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’8 giugno l’atleta si è sottoposto a una serie di controlli terminati alle 16.24 quando i fotografi lo hanno immortalato mentre usciva del padiglione D del nosocomio lombardo con cappellino bianco, maglietta e pantaloncini neri.

A seguirlo nei due giorni di visite mediche, riprese nella mattinata del 9 giugno, è il professor Alberto Zangrillo, chief clinical officer del San Raffaele.

L’ospedale milanese, probabilmente è stato scelto dal team di Sinner perché dotato di tutte le specialità e con esperienza nella ricerca, in modo di poter fare un check up completo sulla salute e le condizioni fisiche del campione.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Sinner è arrivato in ospedale in tarda mattinata ed è stato accompagnato al padiglione Diamante. Poi è stato portato in una delle suite collocate al sesto piano, dove ha più volte soggiornato anche Silvio Berlusconi durante i suoi ricoveri.

Che esami ha fatto Sinner

Nel corso della giornata, il tennista avrebbe affrontato esami del sangue, cardiologici e strumentali. Ad accompagnarlo durante il day hospital c’è stato anche il medico del team Luca Semperboni. La Gazzetta dello Sport scrive che si parla di esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico.

Tra i vari controlli, ci sarebbe anche l’esecuzione di una tac al cuore che permette indagini molto approfondite.

Il professor Zangrillo, che lo segue, è primario dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare e dell’area unica di Terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica.

Giornata di visite anche il 9 giugno per proseguire gli approfondimenti clinici sulle cause del malore a Parigi.

Il 10 giugno, invece, il campione dovrebbe già riprendere gli allenamenti a Montecarlo, dove risiede. Mentre non sono previsti altri impegni sportivi prima del torneo di Wimbledon dal 29 giugno.

È probabile che, una volta avuti i referti e una risposta ai problemi accusati a Parigi, la preparazione atletica in vista delle gare in Inghilterra verrà adattata per rendere al meglio. Dopo la vittoria degli Internazionali, l’allenatore del tennista, Darren Cahill, aveva confermato che Jannik Sinner non avrebbe giocato tornei prima di Wimbledon proprio per riposarsi in vista delle fatiche che si sarebbero concluse a Parigi. L’atleta dovrebbe partire per Londra una decina di giorni prima dei Championships. Dopo il primo giorno di day hospital, intanto, si è concesso una cena con la fidanzata Laila Hasinovich a Palazzo Parigi, l’hotel di lusso non lontano da via Montenapoleone dove alloggia il campione.

Intanto Greg Rusedski, che nel suo podcast “Off Court with Greg” ha avanzato una strana ipotesi ovvero che Sinner non avrebbe “voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open”.