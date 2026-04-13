Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz e ha mandato un segnale chiaro al circuito: la stagione sulla terra rossa è iniziata sotto il suo controllo. Subito dopo, però, il campo ha lasciato spazio a un’altra scena, più privata ma altrettanto osservata: la celebrazione con la fidanzata Laila Hasanovic in un contesto decisamente esclusivo.

La finale ad alta tensione contro Carlos Alcaraz

Il primo set si è giocato punto su punto, con continui break e un equilibrio che ha retto fino al tie-break. È lì che Sinner ha alzato il livello, sfruttando un momento chiave e chiudendo il parziale 7-6. Nel secondo set, invece, sembrava che l’inerzia stesse passando ad Alcaraz, avanti 3-1. Ma la reazione dell’italiano è stata immediata. Sinner ha cambiato ritmo, ha iniziato a colpire con più profondità e ha trovato con continuità il rovescio dello spagnolo, ribaltando completamente l’andamento del match. Cinque game consecutivi e partita chiusa 6-3. Un successo netto nel punteggio finale, ma costruito su momenti di grande pressione.

Con questo risultato, Sinner ha centrato il terzo titolo consecutivo nei Masters 1000 ed è tornato al numero uno del mondo, posizione che non occupava da novembre 2025. Il percorso dell’italiano nelle ultime settimane è stato continuo e senza pause. Dopo aver completato il cosiddetto “Sunshine Double”, il titolo a Montecarlo ha confermato la sua solidità.

Il dato più interessante riguarda proprio la rivalità con lo spagnolo Alcaraz. Con questa vittoria, Sinner ha ridotto il gap negli scontri diretti, portandosi più vicino in un confronto che negli ultimi mesi si sta riequilibrando.

Il momento della celebrazione e Laila Hasanovic al suo fianco

Dopo la tensione della finale, è arrivato il ritorno alla normalità. Sinner è stato visto lasciare uno dei ristoranti più noti del circuito internazionale, il Cipriani Monte Carlo, insieme a Laila Hasanovic. Prima un autografo concesso a un fan e poi, all’uscita dal ristorante, il numero uno del mondo si è fermato per salutare Flavio Briatore, con cui si è scambiato un abbraccio cordiale. La coppia si è infine allontanata a bordo di una Porsche 911 Carrera 4 GTS, chiudendo una giornata che segna un altro passo importante nella carriera del tennista.

La presenza di Laila Hasanovic non è passata inosservata. La modella e influencer è stata vista anche a bordo campo durante il torneo, e le immagini del loro abbraccio dopo la vittoria hanno rapidamente fatto il giro dei social. La loro relazione resta discreta, ma ogni apparizione pubblica viene osservata e commentata.

Intanto, la stagione di tennis è ancora tutta da giocare: il titolo di Montecarlo apre ufficialmente la fase europea sulla terra battuta. All’appello mancano ancora tornei importanti come Madrid e Roma, gli unici Masters 1000 che Sinner non ha ancora conquistato, almeno fino ad ora, e la sensazione è che il percorso sia appena iniziato. La continuità che ha mostrtao nelle ultime settimane lo rende uno dei favoriti principali per i prossimi appuntamenti, con una fiducia che cresce match dopo match.