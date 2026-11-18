Anche i campioni hanno le loro piccole manie e Jannik Sinner non fa eccezione. Il tennista altoatesino si è messo alla prova con un simpatico gioco sulle cosiddette red flag e green flag, ovvero i campanelli d’allarme e gli aspetti positivi che si possono riconoscere nelle persone, soprattutto quando si parla di relazioni e vita di tutti i giorni. L’occasione è stata un’intervista informale realizzata a Torino, durante le Nitto ATP Finals, dove Sinner è stato protagonista di alcuni momenti di intrattenimento insieme agli influencer presenti.

Le red flag di Sinner

Tra le prime abitudini finite nella lista nera di Jannik Sinner c’è una questione che divide da sempre gli italiani: l’ananas sulla pizza. Su questo argomento il tennista non sembra avere dubbi e la sua risposta è stata immediata. Si tratta di una vera e propria red flag, una scelta gastronomica che non riesce proprio a promuovere.

Ma non è l’unico comportamento che Sinner guarda con poca simpatia. Tra le sue antipatie più dichiarate ci sono anche i messaggi vocali. Quando gli viene chiesto cosa pensi delle persone che preferiscono inviare registrazioni audio anziché scrivere, l’altoatesino non usa mezzi termini: “Li odio”. Una risposta particolarmente netta, che ha subito attirato l’attenzione. A quanto pare, per comunicare con il campione è meglio affidarsi a un messaggio scritto, possibilmente breve e diretto.

Un’altra abitudine bocciata riguarda l’abbigliamento durante i viaggi. Indossare i jeans in aereo, infatti, è un’altra red flag secondo Sinner. Una preferenza che lascia intuire quanto il comfort durante gli spostamenti sia importante per lui.

Anche il rapporto con gli animali domestici è entrato nella conversazione. Sinner ha raccontato di non aver mai avuto un cane, pur amandoli molto. Per questo motivo considera “un po’ una red flag” chi non apprezza questi animali.

Il momento più divertente, però, arriva quando l’intervistatrice gli chiede quale possa essere la sua personale red flag. A quel punto Sinner decide di ribaltare il gioco e risponde con una battuta: forse le persone che parlano troppo con lui. Poco dopo aggiunge un altro elemento alla lista, le troppe interviste. Una risposta ironica, che sembra prendere bonariamente in giro proprio il mondo della comunicazione e l’attenzione costante che accompagna la sua carriera.

Cosa piace al tennista

Se alcune abitudini non superano il giudizio di Sinner, altre ricevono invece una promozione a pieni voti. Nel gioco delle green flag emerge un atteggiamento piuttosto aperto e poco incline ai pregiudizi. Un esempio? Parlare durante un film. A differenza di chi considera questa abitudine fastidiosa, il tennista non sembra avere nulla in contrario. La motivazione è semplice: lo fa anche lui. “Non mi importa, parlo anch’io”, spiega, dimostrando di non voler giudicare gli altri per comportamenti che riconosce anche come propri.

Promosso anche chi mangia un hamburger utilizzando coltello e forchetta. Una scelta che per molti potrebbe sembrare insolita, ma che non rappresenta affatto un problema per l’azzurro. Lo stesso vale per chi non ama cantare al karaoke. Anche in questo caso Sinner si riconosce nell’abitudine e non vede alcun motivo per trasformarla in un difetto.

Tra le risposte più interessanti c’è poi quella relativa all’aspetto fisico. Essere molto alti oppure particolarmente bassi non rappresenta una red flag. Per Sinner, infatti, si tratta di caratteristiche che una persona non può scegliere o modificare liberamente. Un ragionamento semplice, ma significativo, che mostra una certa attenzione nel distinguere le preferenze personali dai giudizi su aspetti che non dipendono dalla volontà individuale.

Via libera anche a chi corre per puro divertimento. Quando gli viene chiesto cosa pensi delle persone che praticano la corsa senza necessariamente avere un obiettivo sportivo o agonistico, il tennista risponde con grande tranquillità: “Se li rende felici, perché no?”.

Tra le green flag spunta persino una situazione legata direttamente al tennis: prendere in prestito la racchetta di qualcuno senza chiedere il permesso. Anche qui Sinner sorprende con una risposta scherzosa, spiegando di averne abbastanza da poter prestare una delle sue.