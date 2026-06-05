Jannik Sinner continua a far parlare di sé non soltanto per i risultati ottenuti sui campi da tennis, ma anche per le indiscrezioni che riguardano la sua vita privata e i suoi investimenti. Dopo gli ultimi impegni sportivi, il numero uno del ranking mondiale si è concesso alcuni giorni di relax lontano dai riflettori, scegliendo una delle mete più amate del Mediterraneo. Proprio durante questa pausa sarebbero emerse nuove voci riguardanti un importante acquisto immobiliare che potrebbe ampliare ulteriormente il patrimonio del campione altoatesino.

Jannik Sinner compra una villa in Sardegna

Le ultime indiscrezioni arrivano dalla Sardegna, dove Jannik Sinner avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza insieme alla fidanzata Laila Hasanovic prima di tornare ad allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti della stagione tennistica. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il tennista starebbe valutando l’acquisto di una villa di lusso nella zona di Porto Rafael, esclusiva località del comune di Palau, nel nord dell’isola.

L’area è considerata una delle più prestigiose della Gallura grazie alla sua posizione panoramica e alla vicinanza con la Costa Smeralda. Le proprietà presenti nella zona sono particolarmente apprezzate da imprenditori, professionisti e personaggi del mondo dello spettacolo che cercano privacy e contesti esclusivi affacciati sul mare.

Le indiscrezioni raccontano che Sinner avrebbe visitato diverse residenze durante il suo soggiorno, mostrando particolare interesse per una villa con vista sul mare. Al momento non esistono conferme ufficiali né dettagli economici sull’eventuale operazione, ma l’ipotesi di un investimento immobiliare in Sardegna sta già attirando l’attenzione degli appassionati e degli osservatori del settore. Durante la permanenza sull’isola, il campione azzurro avrebbe inoltre approfittato delle bellezze naturali della zona, concedendosi anche una giornata in barca tra le isole dell’arcipelago della Maddalena, uno dei più belli del nostro Paese.

Dove si trova il patrimonio immobiliare di Sinner e a quanto ammonta

In attesa di capire se la villa in Sardegna entrerà realmente a far parte dei suoi beni immobiliari, il patrimonio immobiliare di Jannik Sinner risulta oggi concentrato principalmente tra Milano e Monte Carlo. Gli investimenti vengono gestiti attraverso la holding Foxera, società fondata nel 2022 e con sede nel Principato di Mbonaco.

A Milano il tennista possiede due appartamenti situati in Corso Venezia, una delle zone più prestigiose del centro cittadino. Le due proprietà, acquistate tramite la società Foxera Re Com, si trovano all’interno di uno storico edificio di pregio e hanno una superficie complessiva di quasi 700 metri quadrati. Il valore dell’operazione immobiliare è stato stimato in circa 6,5 milioni di euro.

Dal 2020, invece, Sinner vive stabilmente a Monte Carlo. La scelta della residenza monegasca è legata a motivazioni professionali, logistiche e organizzative. Il Principato rappresenta infatti uno dei punti di riferimento per numerosi tennisti professionisti grazie alla presenza di strutture sportive d’eccellenza, oltre a garantire elevati standard di privacy e sicurezza, nonché un regime fiscale particolarmente favorevole. Secondo le informazioni disponibili, la casa di Monte Carlo sarebbe un appartamento funzionale alle esigenze dell’atleta. Sommando gli investimenti già noti e considerando il possibile interesse per una nuova proprietà in Sardegna, il patrimonio immobiliare del campione italiano continua a crescere parallelamente ai successi ottenuti in campo.