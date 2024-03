John Cena nudo agli Oscar 2024 per annunciare il miglior costume

John Cena è stato chiamato sul palco degli Academy Awards per annunciare il nome del vincitore dell’Oscar come miglior costume ed è salito sul palco con una mise decisamente particolare: l’ex wrestler si è presentato totalmente nudo e coperto solo nelle parti intime dalla busta con l’atteso nome.

La scena è una citazione di un fatto accaduto nella notte degli Oscar di 50 anni fa, nel 1974: in quell’occasione era stato un insegnante a presentarsi completamente senza abiti in segno di protesta mentre si stavano presentando i candidati al miglior attore non protagonista.