La tuta arancione e blu indossata da Jutta Leerdam alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è finita all’asta online e l’offerta più alta ha già superato i 9mila euro. È la divisa con cui la pattinatrice olandese ha conquistato l’oro nei 1000 metri e l’argento nei 500 metri, scrivendo una delle pagine più importanti della sua carriera olimpica. L’iniziativa sta attirando offerte da diversi Paesi e il ricavato non è destinato all’atleta ma a sostenere i vari club nei quali gli olimpionici dei Paesi Bassi hanno iniziato il proprio percorso sportivo.

L’asta online e l’offerta record

La tuta è stata messa in vendita sulla piattaforma specializzata MatchWornShirt, nota per la commercializzazione di cimeli sportivi autentici e certificati. In pochi giorni le offerte hanno toccato la soglia degli 8mila euro, arrivando a superare quota 9mila. L’asta è ancora aperta e il valore potrebbe salire ancora.

Tra i rilanci figurano nomi tedeschi, americani e olandesi, segno che l’interesse non è limitato ai soli tifosi dei Paesi Bassi. Il pezzo in vendita è unico: la parte superiore è arancione fluo, colore simbolo dell’Olanda, mentre la parte inferiore è blu scuro. Sulla sinistra campeggia l’autografo dell’atleta.

La tuta dell’oro olimpico

Quella messa all’asta è la divisa originale utilizzata da Leerdam nelle due gare chiave dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Nei 1000 metri ha conquistato l’oro con il tempo di 1:12.31, stabilendo il record olimpico. Nei 500 metri ha chiuso in 37.15, ottenendo la medaglia d’argento alle spalle della connazionale Femke Kok.

La tuta è stata sviluppata da Sportconfex dopo un processo pluriennale di progettazione e ottimizzazione, con l’obiettivo di garantire agli atleti del TeamNL il massimo della competitività ai Giochi invernali. Il modello ibrido è frutto di studi su aerodinamica e performance, tutti elementi decisivi in una disciplina dove ogni centesimo di secondo può cambiare il podio e decretare il vincitore.

A chi vanno i soldi

I fondi ricavati dall’asta saranno destinati ai club olandesi in cui gli atleti olimpici hanno mosso i primi passi. L’idea è quella di sostenere le realtà locali che formano i giovani talenti e che spesso operano con risorse limitate.

Leerdam, 27 anni, è stata una delle figure più visibili e chiacchierate dei Giochi. Oltre ai risultati sul ghiaccio, ha attirato l’attenzione per la sua presenza social e per le collaborazioni commerciali. Dopo la vittoria olimpica, ha mostrato il logo Nike sul reggiseno tecnico, gesto che secondo alcune ricostruzioni le avrebbe garantito un compenso milionario legato agli accordi di sponsorizzazione.

Fidanzata con lo youtuber e pugile Jake Paul, conta milioni di follower su Instagram e rappresenta un modello di atleta contemporanea: performance sportiva, immagine pubblica e brand personale convivono nello stesso racconto.

L’onorificenza reale

Dopo il doppio podio olimpico, Leerdam ha ricevuto nei Paesi Bassi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Orange-Nassau, riconoscimento conferito dalla famiglia reale olandese a chi si distingue per meriti straordinari. La cerimonia si è svolta al Palazzo Huis ten Bosch all’Aia, alla presenza di altri atleti premiati per i risultati ottenuti a Milano-Cortina.